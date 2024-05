Giovanili PFV: Under 17, l'avventura in Coppa prosegue

Coppa Piemonte – semifinale

Gara di andata

Vercelli _ Palestra Sc. Media Pertini C.so Tanaro 3.

Lunedì 6.5.2024 ore 19,340

Pallacanestro Femminile Vercelli – Novara Basket 61-61

(Parziali:9-12; 21-24; 40-47; 61-61)

Tabellino PFV: Dikrane; Tagliabue; Haxhiasi; Giorgi 1, Francese E 7; Giuliani 5;

Prinetti 10; Roggero 3; Dipace, 4 Nicosia 9; Cavalli; Rizzato 22. All.re Gianfranco Amastasio

Inusuale pareggio per 61-61 il risultato ottenuto dalle Under 17 della PFV nella gara di andata della semifinale di Coppa Piemonte, giocata a Vercelli contro Novara Basket alla palestra della scuola media Pertini.

Poiché il regolamento di “Coppa” prevede la sommatoria dei punti dei due incontri nei vari turni eliminatori, non sono stati disputati i tempi supplementari, ed il passaggio del turno si deciderà mercoledì 8 maggio alle ore 19,00, nella gara di ritorno a Novara, allorché servirà ripetere la bella prova appena conclusa per poter passare il turno ed andare in finale.

La PFV ha disputato una partita “tutto cuore e adrenalina” come l’ha definita il suo allenatore a fine gara e, nonostante i numerosi errori al tiro ed alcune palle perse “sanguinose” nei momenti cruciali, ha saputo tenere testa alla forte e titolata formazione novarese: Quest’ultima, va ricordato, è stata una delle due squadre ripescate dal girone per il titolo regionale, dopo essere state eliminate, ma comunque di un livello superiore a quello delle squadre che hanno disputato la Coppa Piemonte.

La partita ha visto le vercellesi sempre ad inseguire le avversarie (9-12 al 10’), riuscendo a rimanere in scia sino a metà gara (21-24).

Nel terzo periodo si assisteva, invece, ad un vistoso calo della PFV (40-47 al 30’), di cui Novara sapeva approfittare portandosi, ad inizio dell’ultimo quarto, sul +12.

Ma le ragazze di Anastasio non mollavano la presa sul match ed avevano una gran bella reazione di orgoglio nella fase finale dell’ultimo periodo, quando tutto faceva pensare che ci si stesse avviando verso una scontata vittoria di Novara.

Grazie ad una bella sequenza di Rizzato (22 punti per lei alla fine) ed ai canestri di Prinetti, Roggero e Francese, le vercellesi riuscivano a portarsi prima a -6 e poi ad agganciare le novaresi con due triple in sequenza di Nicosia, negli istanti finali.

Al di là di come andrà a finire nella gara di ritorno, peraltro, l’essere arrivate ad un passo dalla finale di Coppa Piemonte, giocandosela alla pari con una squadra forte come Novara Basket a livello under 17, è sicuramente un merito per le ragazze della PFV, a coronamento di una buonissima stagione, giocata in costante progresso.

Ora gara 2, come già detto, mercoledì 8 maggio a Novara, al Pala Don Bosco di Corso Ferrucci 31.

Vada come vada sarà comunque una bella soddisfazione per tutto il team della PFV essere arrivato a disputarsi la finale alla pari, anche se vale sempre il detto “mai dire mai”.

CAMPIONATO UNDER 15

3^ fase – girone di completamento e classificazione

3^ giornata di andata

Savigliano – Palasport – Via Gioito 9.

Sabato 4..5.2024 ore 18,00

Gators Savigliano - Pallacanestro Femminile Vercelli 64-22

(Parziali: 5-11, 9-31, 16-51, 22-64)

Tabellino PFV: Stile 4; Balzaretti 2; Stacchini 2; Bari 2; Lahmidi; Alilou 4; Sadmi K.; Mura 2; Panelli 2; Fall 4; Valentini - All.re Davide Simone

Giornata decisamente “no” per la Under 15 della PFV che torna da Savigliano pesantemente sconfitte per 64-22, nella terza giornata di andata del girone di completamento, dalla locale Gators.

Le ragazze di Davide Simone non sono mai riuscite, di fatto, ad entrare in partita, subendo sempre la maggior determinazione e concretezza delle avversarie, che sono riuscite nell’intento di bloccare tutte le bocche da fuoco vercellesi, riducendo il loro rendimento ai minimi termini.

La squadra ospite ha, invero, denunciato grandi difficoltà ad andare a canestro e, quando se ne è creata le occasioni, troppo spesso non le ha sapute concretizzare.

Già dal primo quarto (11-5) le vercellesi erano costrette da inseguire, e la loro astinenza da canestri le portava, a metà gara, sul 31-9: con la partita da considerarsi praticamente e verosimilmente conclusa, per quanto riguarda il risultato.

Nella ripresa le cose non cambiavano (sette soli punti realizzati nel terzo periodo) con il vantaggio di “casa” che dilatava sino al 51-16 del 30’. E l’ultimo periodo non si distingueva dagli altri, con le vercellesi che continuavano a segnare con il contagocce.

Certamente si è dimostrata più forte la squadra avversaria, va detto senza mezzi termini, ma la prestazione della PFV non è stata certamente all’altezza delle potenzialità della squadra, e non può essere una scusante l’assenza di capitan Trotti, infortunatasi nella scorsa partita.

L’occasione per un pronto riscatto ci sarà subito, giovedì 9 maggio prossimo, alla palestra della Scuola Media Pertini alle 19,00, contro Novara Basket, nella prima giornata del girone di ritorno.

Ma servirà una gara completamente diversa per intensità ed atteggiamento, per poter puntare ad un risultato positivo.