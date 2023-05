Stagione del Quartetto, Caggiano e Sorrentino al Borgogna

Antonio Caggiano, recente leone d'argento alla Biennale di Venezia, e Sergio Sorrentino di nuovo insieme in un affascinante concerto dedicato alla musica di oggi. "Extra", questo il titolo dello spettacolo, propone celebri capolavori come "Opening" di Philip Glass e "Spiegel im Spiegel" di Arvo Part (che il grande pubblico riconoscerà anche attraverso numerosi film tra cui Gravity e This Must be the Place). Brani che verranno restituiti al pubblico attraverso nuove rielaborazioni per vibrafono e chitarra elettrica, martedì 30 maggio al Museo Borgogna, con inizio ore 21.

Antonio Caggiano, da poco insignito del Leone d'Argento alla Biennale di Venezia con Ars Ludi, e Sergio Sorrentino, fresco della prestigiosa collaborazione con lo stesso Philip Glass e di un importante tour europeo, proporranno anche musiche di Gavin Bryars ("Extra Time" a loro dedicato), William Duckworth e brani di loro composizione, basati su suoni della natura ed elettronici.

Apriranno il concerto gli allievi della classe di percussioni del Liceo Musicale di Vercelli, guidati dal Professor Lodovico Berto.

I biglietti (euro 10/8/5/3) sono disponibili presso la Società del Quartetto, via Monte di Pietà 39 a Vercelli, ore 16,-18, oppure si possono prenotare telefonicamente al n. 0161.255575 o con email: biglietti@quartettovercelli.it.