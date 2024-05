Cigliano Basket: una grande stagione e ora la semifinale per l’accesso alla serie C

Il Cigliano Basket conquista la semifinale per l’accesso alla serie C 2024-25. La squadra allenata da Paolo Rigolone ha battuto la Ginnastica Torino sia in garauno 57-53 che in garadue 82-59. Nel prossimo turno i giallorossi incontreranno il Cuneo, avendo però il vantaggio del fattore campo.

La stagione in corso ha visto i ciglianesi chiudere la prima fase al 4° posto, mentre il gironcino play-off ha comportato la conquista della 2^ piazza dietro il Galliate. Il quintetto di Rigolone a campionato in corso ha potuto contare sugli arrivi di Amin Barraz (un gradito ritorno) e del centro Kelly Utieyin. Quest’ultimo con un passato in serie B. L’impatto del pivot ex Savigliano è stato determinante, ma in generale tutti i giocatori hanno avuto un ottimo rendimento. A cominciare da Mattia Delli Guanti (eccezionale nel match di ritorno con la Ginnastica), a Giacomo Gagnone (ex Rices), Matteo Colombano, Mattia Maglione e Leonardo Agriesti.

Ricordiamo che solo una squadra sarà promossa in serie C (divenuta unica e non più sdoppiata in C1 e C2), l’appuntamento è per domenica 26 maggio, ore 20 al PalaGerardi.