Intercultura: tre vercellesi pronte a un'esperienza all'estero

E’ terminata a Oropa la formazione dei ragazzi dei Centri locali di Vercelli e Novara risultati vincitori dei programmi Intercultura e prossimi alla partenza. Il gruppo di giovani ha seguito con impegno le varie fasi della preparazione utile ad acquisire strumenti per affrontare con serenità l’importante viaggio che ora li aspetta, vale a dire i programmi studio all’estero ospiti di famiglie che Afs/Intercultura seleziona scrupolosamente.

Dal Centro locale di Vercelli saranno tre ragazze diciassettenni pronte a fare questa esperienza: Alessandra Santià di Saluggia, studentessa del Liceo Artistico di Caluso che partirà per l’anno in Messico, Ilaria Ercoli di Serravalle Sesia, allieva del Liceo Classico di Varallo che farà invece il semestre in Messico, e Yasmin Fariss, studentessa all’Itis di Santhià vincitrice del programma estivo in Irlanda con la borsa di studio di A2A Ambiente di Cavaglià.

A Vercelli, nel frattempo, si sono tenute le votazioni tra i volontari per il rinnovo delle cariche di Centro locale e dopo cinque anni Edoardo Castelli ha ceduto la presidenza a Francesco Brivio, 26 anni laureando in Informatica ed attivo da anni nella Formazione. Sotto la guida di Castelli i volontari vercellesi, che lo hanno ringraziato, hanno dato impulso alla attività sul territorio raggiungendo obiettivi significativi, sia nell’inviare studenti all’estero che nella ospitalità grazie ad una collaudata rete di relazioni che garantiscono la serietà ed i fini educativi della organizzazione. Un solido patrimonio di cui il giovane neo Presidente farà tesoro. Responsabile Invio eletta Francesca Istria, Responsabile Ospitalità Sara Camoriano, Responsabile Scuola Francesco Abrami, Responsabile Comunicazione Susanna Donati e per Sviluppo e Formazione eletto Edoardo Castelli.

Intercultura sarà presente il 4 giugno a “La Fattoria in città” con lo stand a disposizione di quanti vorranno informazioni sui programmi studio o ospitalità.