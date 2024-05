PFV, finale di stagione per Under 19 e Under 14

UNDER 19

Torneo post campionato “Pink Basket” Torino

FINAL FOUR

Domenica 26 maggio 2024 – Torino – Palestra Comunale – Via Balla 1

1^ semifinale

Pallacanestro Femminile Vercelli “Carmen Fiori”– Libertas Moncalieri 55-43

(parziali: 14-14; 33-25; 47-33; 55-43)

Tabellino PFV: Chillini 7; Barbero 8; Carrozza.2; Francese 17; Prinetti 19; Cavalli; Dipace 2; Tagliabue. All.re Gianfranco Anastasio

2^ semifinale

Lettera 22 Ivrea – Pink Basket Torino 52-37

Finale 3° posto

Pink Basket Torino – Libertas Moncalieri 53-46

Finale 1° posto

Pallacanestro Femminile Vercelli “Carmen Fiori” – Lettera 22 Ivrea 69-54

Tabellino PFV: Chillini 5; Barbero 2; Carrozza.7; Francese A. 10; Prinetti 28; Dipace 2

Tagliabue 2. Dikrane 5; Francese E. 8, All.re Gianfranco Anastasio

La PFV targata “Carmen Fiori” si è aggiudicata meritatamente il torneo post campionato organizzato dalla società torinese “Pink Basket”, del quale domenica 26 maggio si sono disputate a Torino le finale four, nell’arco dell’intera giornata, con semifinali al mattino e finali al pomeriggio, con una gara di tiri da tre, vinta dalla torinese Paniati (Pink Basket), nel mezzo.

Hanno iniziato PFV (1^ nel girone) contro Libertas Moncalieri (4^) e le vercellesi, con sole otto atlete in panchina causa impedimenti vari, hanno saputo imporsi, ancora una volta, per 55-43, nonostante le rotazioni ridotte al minimo sindacale, con Prinetti e Francese Arianna a trascinare la squadra, la PFV si qualificava agevolmente per la finale del pomeriggio,

Nella seconda semifinale Lettera 22 Ivrea (2^), come da pronostico, aveva la meglio sulle padrone di casa di Pink Basket (3^) per 52-37, e raggiungeva così in finale la PFV.

Nel pomeriggio, dunque le due finali.

Il terzo posto se lo aggiudicava la società organizzatrice Pink Basket Torino che aveva agevolmente la meglio sulla Libertas Moncalieri per 53-46.

In finale, poi, la PFV “Carmen Fiori”, rinforzata da un paio di giocatrici giunte solo nel pomeriggio a dare man forte alle compagne, ma con Cavalli in meno rispetto al mattino perché infortunatasi, disputava un’altra ottima gara (con Prinetti sugli scudi, 28 punti) e regolava con merito ed autorità un’indomita Lettera 22 Ivrea.

Le eporediesi partivano forte e mettevano in difficoltà la PFV, portandosi anche a +8, ma la veemente reazione della PFV consentiva prima di ridurre lo svantaggio e poi di superare le avversarie mettendo a segno numerosi contropiedi, frutto di una difesa divenuta molto aggressiva.

Questo faceva sì che la squadra vercellese accumulasse un vantaggio di 15 punti che amministrava fino alla fine.

“E’ stata una prova di squadra che ha mostrato molta intensità e maturità. Al di là della vittoria sono soddisfatto di aver visto la squadra giocare così”: questo il commento di coach Anastasio a fine partita.

Si conclude così con un bel successo la stagione dell’Under 19 “Carmen Fiori” a coronamento dell’impegno profuso da tutte le ragazze durante l’anno sportivo, sotto la guida dell’esperto coach Gianfranco Anastasio e di tutto lo staff societario..

CAMPIONATO UNDER 14

Girone finale per il titolo

4^ GIORNATA di ritorno

Domenica 26 maggio 2024 – ore 14,00 - a Cuneo – Palasport Sportarea Via Mereu 18 – Borgo San Giuseppe

Granda College Cuneo - Pallacanestro Femminile Vercelli 61-38

(parziali: 18-9; 36-22; 48-28; 61-38)

Tabellino PFV: Stile 12; Balzaretti 2; Turcas; Pavia; Ferraris 5; Bari 3; Lahmidi 8; Monaco 2; Alilou 6; Oppezzo; Triberti; Sadmi . All.re Davide Simone.

Si è concluso anche il campionato Under 14 per le giovanissime della PFV, sconfitte a Cuneo da Granda College per 61-38.

Al cospetto di una formazione più strutturata ed organizzata, le ragazze di Davide Simone si sono comunque ben comportate, disputando una gara ordinata in cui hanno profuso tutto il loro impegno, battendosi al massimo delle loro attuali capacità.

Nel primo periodo (18-9) la PFV restava in partita, cercando di rimanere in scia alle avversarie, ma già nel secondo le padrone di casa allungavano sensibilmente e chiudevano avanti 36-22 a metà gara. Nel terzo quarto le ospiti avevano un calo sensibile in attacco e Cuneo ne approfittava per chiudere i conti già al 30’ sul 48-28. In equilibrio poi l’ultima frazione, che sanciva il 61-38 finale.

Tutto sommato una buona prestazione, che conclude una lunga stagione agonistica, che ha richiesto molto sacrificio da parte delle ragazze, spesso impegnate nel doppio campionato, e che le ha viste conquistare il settimo posto assoluto in regione, su un novero di diciotto partecipanti, il che è senz’altro un risultato positivo, che va a merito delle giocatrici, dell’allenatore e di tutto lo staff.

Ora l’appuntamento è alla prossima stagione, in Under 15 per questo gruppo, in cui la PFV farà di tutto per essere presente.