Conto alla rovescia per “Del Riso... La Maratona": la festa dei runners è a Santhià

Conto alla rovescia per la sesta edizione di "Del Riso.... La Maratona" e per le altre gare che, mercoledì primo maggio, animeranno Santhià: mezza maratona, 10 km e StraSanthià di 5 km aperta a tutti. Festa dei runners, mercoledì 1 maggio a Santhià per l'attesissimo evento sportivo “Del Riso…la Maratona” organizzato dall’Atletica Santhià in collaborazione con il Comune. La manifestazione prevede la competizione sui 42.195 metri, sulla mezza maratona (21.097 metri) e sui 10 km omologati Fidal. Oltre a queste gare vi sarà una Stracittadina di 5 km non competitiva.

«La Maratona si attesta stabilmente fra le prime venti maratone italiane con una media negli anni scorsi di 250 classificati che rappresentano un numero di tutto rispetto», spiegano gli organizzatori.

Il percorso di gara, con partenza da via Monte Bianco, si snoda prima attraverso la città e poi tra i territori del riso e della piana vercellesi, alla riscoperta del territorio, della cultura e della coltura del riso. Oltre a Santhià, i maratoneti attraverseranno i comuni di Tronzano, Bianzè e Ronsecco da dove rientreranno a Santhià per la volata finale, sempre in via Monte Bianco.

La Mezza maratona, percorre per circa 17 km lo stesso percorso della maratona, salvo rientrare subito da Tronzano per finire in via Monte Bianco, a Santhià, dove sono collocate tutte le partenze e tutti gli arrivi.

La 10KM segue per circa 7km il percorso della maratona, quindi ritorna a Santhià sull’ultimo tratto del percorso, anche questo comune a tutte le gare.

Alle tre gare si aggiunge anche quest’anno la StraSanthià, aperta a tutti, giovani e meno giovani, che possono partecipare anche accompagnati dal cane, camminando, correndo, per sentirsi a tutti gli effetti parte del progetto “Del riso, la maratona” – 2024”.

Inoltre è con orgoglio che l'Atletica Santhià comunica che quest'anno la 10 km di Del Riso...La Maratona di mercoledì 1° maggio 2024 è 4a prova della CorriPiemonte. Un'occasione per atleti e società piemontesi per scoprire il territorio del mare a quadretti, vale a dire il tipico paesaggio delle nostre risaie nei primi giorni di maggio. Inoltre è Campionato provinciale Biella / Vercelli di Maratona.