SANTHIA’ – Grande attesa per il ritorno a Santhià del critico musicale e docente universitario di Jazz Guido Michelone, che il 26 maggio sarà in biblioteca per presentare il suo nuovo libro “Il jazz, istruzioni per il riuso”. Nell’ambito della rassegna “Dialoghi di Primavera” , è infatti stato organizzato un evento di grande spessore e tanto divertimento, come spiega il sindaco Angela Ariotti: “Santhià, proclamata Città della Musica, è da sempre attenta a promuovere ogni forma di musica e di bellezza e per questo abbiamo chiamato Michelone.

Nel suo libro dialoga con Giuseppe Garavana, giovane chitarrista, cantautore e bluesman, trattando argomenti di cultura musicale e di stretta attualità. E’ un piacere averli nuovamente ospiti a Santhià”. “In particolare la conversazione all’interno del libro, verte sul jazz come musica ancora poco nota in Italia, ma in grado di essere amata da tutti - commenta Renzo Bellardone dopo una conversazione con lo stesso Michelone - non a caso viene scelta la parola riuso, spesso adottata in ecologia, per sottolineare un fatto recente: dopo anni di muffa in soffitta sono tornati alla grande i vinili, i dischi a 33 giri che proprio nel jazz hanno regalato capolavori assoluti come A Love Supreme di John Coltrane o Kind of Blue di Miles Davis o Abbiamo tutti un blues da piangere del quintetto italiano Il Perigeo”.

“Giuseppe Garavana, già vincitore, giovanissimo, con il quintetto rock Progression del premio Giovani Aironi, dopo il diploma al Liceo Musicale, prosegue gli studi di chitarra e di lettere, avviando in parallelo un’interessante carriera sia di cantautore sia di session man che lo porta a suonare addirittura per Ornella Vanoni. Quale chitarrista e cantante è in grado di spaziare dalla classica al jazz, dal pop al blues – prosegue quindi Bellardone - Guido Michelone si occupa di jazz fin da ragazzino in qualità via via di critico, studioso, collezionista, recensore e infine docente universitario al master in comunicazione musicale all’Università cattolica del Sacro Cuori di Milano e il Conservatorio Vivaldi di Alessandria per il Corsoi di Laurea in Jazz, insegnando sia storia del jazz sia popular music. Al proprio attivo può vantare collaborazioni giornalistiche su quotidiani nazionali e riviste specializzate, oltre una serie di libri sull’argomento che stanno riscuotendo positivi riscontri di critica e di pubblico. Vi aspettiamo quindi il 26 maggio alle 21 in biblioteca a Santhià”.