La distrae con il trucco delle monetine e le ruba la borsa dall'auto

Talvolta dietro un gesto apparentemente gentile si cela la volontà di compiere un’azione tutt’altro che onesta. Ne sa qualcosa una signora di Crescentino che, uscendo da un supermercato della cittadina e dirigendosi è rimasta vittima di un furto.

Una volta caricata la spesa nel bagagliaio e riposto il carrello, è salita in auto, accingendosi a partire. A quel punto si è avvicinato uno sconosciuto il quale, dopo aver bussato al finestrino, ha detto alla donna che c’erano delle monetine a terra vicino alla parte posteriore dell’auto, e che probabilmente le aveva perse lei caricando la spesa.

La malcapitata, scesa dalla macchina, ha notato effettivamente dei centesimi in terra e si è chinata per raccoglierli: nel frattempo, lo sconosciuto si è impossessato della borsetta della signora, appoggiata sul sedile dell’auto, e si è volatilizzato in un attimo. Sono in corso le indagini finalizzate ad identificare il malfattore da parte dei Carabinieri della locale Stazione.