Valduggia, scontro tra tre mezzi

Scontro tra tre mezzi, intorno alle 13 di venerdì, in via Monte Fenera a Valduggia, sulla Sp 76. L'incidente è avvenuto all'altezza del distributore di carburante e, per i soccorsi, sono stati mobilitati i vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo che hanno provveduto a mettere in sicurezza le vetture coinvolte mentre i sanitari, già presenti sul luogo del sinistro, stavano prestando soccorso a uno degli occupanti.

L'accertamento della dinamica è in corso a cura dei Carabinieri che, dopo i rilievi del caso, hanno consentito la rimozione del mezzi, affidata agli operatori del soccorso stradale.