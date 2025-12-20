Tre arresti, undici denunce, sequestri di droga e denaro e 592 persone controllate: nel vercellese vasta operazione contro spaccio e malamovida

Vasta operazione della Polizia di Stato, in diverse province italiane, contro la criminalità diffusa. A Vercelli 3 arresti e 11 denunce e controlli a raffica sui luoghi della movida, con segnalazioni e controlli su adulti e minorenni. Sequestrati circa un chilo e mezzo di droga e 18.000 euro in contanti.

La Polizia di Stato, con l’impegno degli investigatori delle Squadre Mobili presenti su tutto il territorio nazionale, coordinati dal Servizio Centrale Operativo, ha concluso una vasta operazione nazionale ad alto impatto investigativo finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, talvolta anche attraverso i cannabis shop, e dei connessi reati alla criminalità diffusa.

Le condotte criminose contrastate sono state quelle riconducibili a regolamenti di conti, ad alcune tipologie di reati contro il patrimonio, al porto illegale di armi e, più in generale, agli episodi di violenza. In tale contesto, inoltre, hanno assunto una particolare rilevanza le nuove modalità di approvvigionamento e utilizzo delle sostanze stupefacenti, come peraltro chiaramente emerso nella recente relazione della Direzione centrale per i servizi antidroga.

L’attività degli investigatori della Squadra Mobile di Vercelli, con il supporto di equipaggi del Reparto Prevenzione crimine e di altri uffici della Questura, ha consentito di identificare 592 persone sospette, di cui 154 stranieri e 22 minorenni, soprattutto in aree di spaccio o di cosiddetta mala-movida, su un migliaio delle quali sono in corso di valutazione eventuali provvedimenti amministrativi di prevenzione; arrestare 3 persone, tutti stranieri, e indagarne in stato di libertà 11, soprattutto per reati contro la persona e il patrimonio nonché per spaccio di sostanze stupefacenti e porto illegale di armi; sequestrare 0,5 grammo di cocaina e circa 1.5 chili di cannabinoidi; sequestrare 10 armi bianche nonché quasi 18.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio; elevare 2 sanzioni amministrative contro esercizi pubblici.

Nel medesimo ambito, nel territorio vercellese sono stati altresì svolti mirati controlli per verificare l’applicazione del nuovo quadro normativo introdotto con il decreto legge 48/2025, convertito in legge n. 80/2025, inerente anche alla vendita di prodotti a base di canapa nei c.d. cannabis shop. I controlli specifici hanno consentito di identificare 17 soggetti e denunciarne in stato di libertà 2, titolari o gestori di cannabis shop; controllare 2 dei 3 cannabis shop presenti in provincia; sequestrare 834 grammi di cannabinoidi risultati, dalle prime analisi, avere le caratteristiche di stupefacenti.



