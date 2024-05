Tra Romagna e Valsesia, aspettando la “Vercelli che pedala"

Domenica 19 maggio per il Velo Club Vercelli l’impegno è stato doppio: 9 Colli a Cesenatico e 5a prova del campionato Gt Mediofondo a Varallo Sesia.

In Romagna la compagine vercellese è stata rappresentata dal giovane Mattia Sanzone, all’esordio nella prestigiosa granfondo (una delle 3 più famose in Italia) che è stato l’unico ciclista della sua età a scegliere il percorso lungo da 188 km e 3600 metri, chiuso in meno di 7 ore al 512° posto assoluto su 6500 partecipanti, un risultato clamoroso per un esordiente, e da Massimiliano Muraro, autentico veterano della corsa, alla sua 11a partecipazione.

In Valsesia gli atleti e atlete del Velo erano 8; la mediofondo prevedeva la doppia scalata del Passo della Colma da entrambi i versanti (prima da Varallo poi dal Lago d’Orta) con in mezzo appunto il giro del Lago come trasferimento.

La somma complessiva dei tempi delle 2 salite ha determinato la classifica finale di giornata, che ha visto premiati nuovamente Fabio Flores (3°, Massimo Bussa (4°) e Valeria Ubertino 2a nonostante una caduta; ottime performance anche da Giuseppe Vella, Mario Martorana, Luigi Vitali e Vito Greco.

Il mese di maggio si conclude con la partecipazione alla Granfondo di Borgosesia e soprattutto con la Vercelli che Pedala, la tradizionale pedalata cittadina non competitiva organizzata dal 1973 e giunta alla 48a edizione, fiore all’occhiello tra gli eventi organizzati dal Presidente Venio Trebaldi e dal suo staff di collaboratori.

Nel frattempo lunedì 20 maggio i viaggiatori del Velo Davide Bertolotti e Gianluca Balocco, in compagnia di Franco Frontera e Guido Loiacono, partivano per il loro consueto viaggio in bici annuale, come da tradizione da alcuni anni: questa volta il percorso scelto è il giro della Sicilia, 1500 km, 22000 metri di dislivello da percorrere in 13 tappe fino a sabato 1 giugno, in completa autonomia e in modalità bike packing.