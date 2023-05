Taglio di erba e infestanti: il programma dei lavori in settimana

Al via un taglio ulteriore di erbe e infestanti, cresciuti in abbondanza dopo le piogge degli ultimi giorni. Dal 22 al 25 maggio sono oggetto di lavori di sfalcio i rioni Cappuccini, Isola, Canadà, Concordia, zona Cantarana e corso Rigola. Interessato anche il centro cittadino, nello specifico: piazza D'Angennes, piazza Sant'Eusebio, parco Kennedy, piazza Antico Ospedale, area limitrofa a Sant’Andrea e piazza Amedeo IX, piazza Mazzini, piazza Camana e via XX Settembre.

La settimana prossima, dal 29 maggio al 2 giugno, saranno interessati i rioni Biliemme e Cervetto, tutti i viali cittadini e le aree di corso Torino, corso Prestinari, viale Torricelli, corso Rigola, corso Italia, le vie limitrofe a viale Rimembranza e il parcheggio dell’ex-caserma Garrone.

A completamento del programma sono previsti lavori di taglio manutenzione e pulizia nei parchi e nelle aree verdi, tre volte alla settimana.

Lo rende noto l’Amministrazione Comunale, precisando che sono previste azioni mirate di pulizia e taglio in tutte le aree della città, dalla periferia al centro. «L’Amministrazione - si legge in una nota - ha anche potenziato l'attenzione alla raccolta dei rifiuti, prestando la massima attenzione a dissuadere e multare i cittadini che non rispettano le modalità della differenziata e abbandonano in maniera scorretta e illegale i rifiuti». Nella nota si ribadisce anche l’impegno a ripulire per ripristinare quanto prima una situazione decorosa dove avvengono questi fenomeni, sottolineando che l'intervento comporta un incremento di lavoro.