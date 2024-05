Amatori: niente promozione, peccato

Nulla da fare. Per il terzo anno sugli ultimi quattro, l’Amatori Vercelli fallisce l’appuntamento con la promozione in serie A2. Era successo nella stagione 2020/2021 e in quella passata. E’ nuovamente accaduto oggi, domenica 19 maggio. I gialloverdi di patron Salvatore Tarsia, perdendo i due match oggi in programma, contro Trissino e Valdagno, e con l’handicap del ko di ieri (sabato 18 maggio), contro l’Hockey Pico, rimandano anche quest’anno il salto di categoria. Un vero peccato per una squadra che nella stagione regolare aveva dimostrato di poter competere con chiunque, vincendo quasi a mani basse il proprio girone. Errico e compagni avevano anche centrato la fase finale di Coppa Italia, eliminati in semifinale dall’Agrate. La sconfitta subita contro l’Hockey Pico aveva complicato i piani dell’Amatori, costretto a un’impresa quasi impossibile: vincere le due partite rimanenti e sperare in una serie di combinazioni. Il ko (5-1) contro il Trissino ha, di fatto, risolto la situazione, togliendo ogni speranza alla squadra vercellese. Nel pomeriggio è poi arrivata la sconfitta (6-2) contro il Valdagno, che viene promosso in A2. Amatori che ha avuto anche una pesante dose di sfortuna in questa Final Four. I gialloverdi, già privi del bomber Andrea Gori (per lui 25 reti in 8 gare in campionato e 31 in 9 match in Coppa Italia), hanno perso, nella gara di stamani, Amleto Francazio e Sebastiano Schena. Il primo colpito da una steccata ai reni; il secondo che ha subito un colpo in viso, suturato con alcuni punti. Entrambi sono finiti, prima della gara contro il Valdagno, al Pronto Soccorso. Altra assenza pesante è stata quella di Davide Bergamin, colpito nella notte da un virus influenzale. Non è certo una giustificazione per una prestazione sotto tono (soprattutto quella di ieri, contro l’Hockey Pico), ma sono state defezioni fondamentali per lo scacchiere di Andrea Ortogni. Ci sarebbe da discutere anche sul regolamento delle finali di serie B, da più parti (giustamente) criticato e che penalizza in modo evidente le società che hanno esclusivamente compagini che partecipano al torneo cadetto, lasciando spazio a quelle che già militano nelle categorie superiori. Tempo perso, visto che ormai da anni questo è l’andazzo della Federazione. Amatori che, dunque, chiude la stagione con un po’ di amarezza. Ci sarà tempo, per la società gialloverde, di analizzarne l’andamento per mettere in atto i correttivi per il futuro. Un futuro che, comunque siano andate le cose, sarà ancora tinto di gialloverde. Come accade ininterrottamente da 62 anni.

I TABELLINI

AMATORI VERCELLI – HOCKEY TRISSINO: 1-5 (0-2; 1-3)

AMATORI VERCELLI: Errico, Tarsia, Schena, Gori, Francazio, Maffè, Bernabè, Martelli, Bosio, Chiavaro. Allenatore: Ortogni

HOCKEY TRISSINO: Flaminio, Pasquale, Ceretta, Carpinelli, Mecenero, Piccoli, Checchetto, Diquigiovanni, Lazzari, Rubega. Allenatore: Bertinato

ARBITRI: Brambilla e Sala

MARCATORI: 8’06” Checchetto (T); 8’58” Piccoli (T); 41’00” Tarsia (VC); 42’43” Duquigiovanni (T - TD); 43’23” e 45’05” Carpinelli (T).

FALLI DI SQUADRA: Amatori Vercelli – 17; Trissino – 13

TIRI DIRETTI: Amatori Vercelli – 1 (0); Trissino – 2 (1)

RIGORI: Amatori Vercelli – 1 (0); Trissino – 0 (0)

ESPULSIONI: Schena (VC); Bernabè (VC); Ceretta (T); Diquigiovanni (T)

HOCKEY VALDAGNO – AMATORI VERCELLI: 6-2 (3-1; 3-1)

HOCKEY VALDAGNO: Checchetto, Crocco, Diquigiovanni, Tomba, Crosaro, Busato, Cocco, Crocco, Vallortigara, Cunegatti. Allenatore: Caneva

AMATORI VERCELLI: Errico, Tarsia, Vercellotti, Bergamin, Maffè, Bernabè, Martelli, Bosio, Chiavaro. Allenatore: Ortogni

ARBITRI: Rago e Sala

MARCATORI: 3’31” Maffè (VC); 9’52” Tomba (HV); 12’28” Crosara (HV); 19’00” Cocco (HV); 32’17” Tomba (HV); 42’34” Diquigiovanni (HV); 47’24” Tomba (HV); 48’56” Bernabè (VC)

FALLI DI SQUADRA: Hockey Valdagno – 7; Amatori Vercelli – 7