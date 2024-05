Diavoletti e Lupetti Bianchi: parte la seconda edizione del “Memorial Michele Pancallo”

Sedici squadre, due giorni di partite, il torneo in ricordo di un uomo innamorato del calcio giovanile e un grande obiettivo: raccogliere più fondi possibili da destinare all’ANFASS di Vercelli.

È la seconda edizione del “Memorial Michele Pancallo” riservato ai Pulcini 2013. Ad averlo organizzata, già dallo scorso novembre 2023, sono i Diavoletti e i Lupetti Bianchi. Si terrà sabato 1 e domenica 2 giugno. Si disputerà fra il Luigi Bozino di Vercelli e il Roberto Picco di Trino. “Abbiamo unito le forze per cercare di dare un grande contributo all’Anfass - sottolineano i presidenti Alessandro Scheda e Luigi Falcone -. Ringraziamo pubblicamente Davide Bin che ha avuto la capacità manageriale di coinvolgere così tante formazioni e di predisporre tutto. Questo torneo vuole essere un chiaro segnale di come la collaborazione fra società può solo far bene e del bene”.

Oltre ai Diavoletti e Lupetti Bianchi parteciperanno: Biellese, RG Ticino, Dufor Varallo, Cossatese, Piemonte Sport, Villianensis, Diavoletti Rossi, Prato Sesia, Valessera, Virtus Vercelli, Lg Trino, Crescentinese, Union Novara e Accademia Casale.

Sabato 1 giugno si disputeranno le fasi eliminatorie. Le squadre verranno suddivise in quattro gruppi: due giocheranno al Bozino e due Trino. Le finali si giocheranno, domenica 2 giugno, al Roberto Picco.