Alessandria-Pro Vercelli 1-1 (2 punti persi)

Un punto guadagnato o, più probabilmente, due persi sulla strada verso i playoff. L'1-1 del Moccagatta contro l'Alessandria sempre più vicina alla retrocessione non soddisfa appieno le ambizioni della Pro Vercelli che, per almeno un'ora ha tenuto in mano il comando delle operazioni, passando in vantaggio ma mancando, colpevolmente che avrebbe potuto chiudere o meglio, indirizzare il derby.

Spesso le "cenerentole" nella storia della Pro si sono rivelate fatali per le ambizioni bianche. Ecco perché Dossena oltre a catechizzare i ragazzi in settimane sulle insidie di sfide solo sulla carta semplici, non modifica la squadra (e il modulo) che ha sconfitto il Padova. Binotto, tecnico alessandrino, con qualche problema in più (e non solo di classifica): largo ai giovani con Gazoul e Ciancio sin dal 1'. Pro subito intenzionata a fare la partita; Alessandria che attende. Primo squillo al 9': Mustacchio sulla fascia destra: cross teso: blocca Spurio. 11' Haoudi si crea uno spazio all'altezza dei sedici metri, ma calcia a lato. Fase di studio, con poche emozioni, ma sempre propositiva. 18' Mustacchio, ben servito da Maggio in area, cerca con un preciso sinistro l'angolino: Spurio devia e la difesa allontana. 21' Sancio serve in area Sepe che di testa, da buona posizione spedisce alto. La Pro passa al 24'. Mustacchio! Sarzi Puttini vede Maggio, apertura per Mustacchio poco dentro l'area: conclusione secca del capitano che dopo aver accarezzato il paolo s'insacca alla destra di Spurio: 0-1. Vantaggio meritato.

Nemmeno un minuto e Iotti, servito da Mustacchio, da sotto misura sfiora il raddoppio: Spurio si salva in angolo. Mezz'ora: Maggio sulla sinistra vede Mustacchio in area: centro e conclusione al volo: sul fondo. Primi 30' forse non spettacolari ma Pro per ora in controllo. Alessandria che s'affida agli spunti di Mastalli. 33': punizione dai 25 metri per la Pro: Haoudi calcia di poco sopra la traversa. 37': occasionissima per i bianchi: Rodio serve in Maggio che dall'altezza del rigore non dà al tiro la forza necessaria: Spurio blocca. Ma Pro ancora pericolosa "colpevole" di non riuscire a piazzare il colpo del ko. 39' ottima giocata sull'out sinistra di Sarzi Puttini: il cross non trova nessuno; l'azione prosegue con Mustacchio che dalla destra imbecca Maggio che, stavolta, calcia potente ma alto. Alessandria che chiude il primo tempo nella tre-quarti vercellese, ma senza creare problemi. Niente recupero: si va negli spogliatoi con la Pro avanti. Gara solida dei bianchi contro un avversario che, al momento, sarebbe matematicamente retrocessa in D. Sfida corretta senza ammonizioni ne scontri tipici dei derby; ma match ancora lungo. E un gol è un vantaggio sottilissimo.