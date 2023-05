“Un sasso nel lago”, venerdì al Circolino dell'Isola

Appuntamento con il giallo d'autore, venerdì 12 maggio al Circolino dell'Isola, ore 18. Entrata libera.

Verrà presentato il libro “Un sasso nel lago”, casa editrice Todaro, di Matteo Severgnini. A dialogare con l'autore lo scrittore vercellese Franco Ricciardiello (che nei mesi scorsi ha pubblicato, anche lui con Todaro editore, “Torino. Nouvelle vague”).

IL LIBRO.

L’investigatore privato Tobia, affetto dalla sindrome di Tourette, è irrequieto perché il caso su cui sta indagando lo obbliga ad allontanarsi dalla minuscola isola di San Giulio, il suo amato rifugio lontano da tutto e da tutti, per trascorrere molto tempo a Milano. Le cose si complicano quando l’omicidio di una escort fa temere per l’incolumità di Clara, la sua fidanzata, amica della vittima. L’atteggiamento protettivo dell’investigatore rischia di sgretolare definitivamente il loro rapporto. Un avvenimento imprevisto fa precipitare gli eventi… Per risolvere il caso Tobia dovrà armarsi di pazienza e ricostruire un mosaico che ha radici nel passato, alimentato dal rancore e dal desiderio di vendetta di una mente tormentata.

L'AUTORE.

Matteo Severgnini vive e lavora a Omegna, sulle sponde del Lago d’Orta. Collabora con la Radio Svizzera Italiana, realizzando reportage e documentari radiofonici. Per il cinema ha sceneggiato il film ‘Moka noir’. Il primo romanzo con l’investigatore privato Marco Tobia è La donna della luna. Nel 2021 ha pubblicato per Todaro Editore La regola del rischio, sempre protagonista Marco Tobia. Il precedente romanzo della stessa serie "La regola del rischio" è stato ristampato 3 volte in meno di un anno.

(Vedi locandina, sotto).