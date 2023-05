Alicese/Orizzonti: salvezza raggiunta. LG Trino: "profumo" di Eccellenza

ECCELLENZA

L’Alicese/Orizzonti conquista la permanenza in Eccellenza con un prezioso pareggio a Baveno. Seconda salvezza consecutiva per l’allenatore Mellano che compie un’autentica impresa dopo una partenza di campionato non eccezionale. Autore della rete Franchin, che conferma la splendida forma dopo la marcatura della scorsa settimana.

BAVENO – ALICESE/ORIZZONTI 1-1

Alicese/Orizzonti: Malune, Angeli Schettino, Edalili (dal 75’ Pelle) Pasinato Moussaif (dal 75’ Gai), Franchin Caamano Mane Clerici Fiorenza (dall’80’ Ramundo). A disp: Mastrorillo, Verna, Imberti, Capodaglio, Turano, Diadoro. All. Mellano.

Marcatori: al 25’ Franchin (A/O), al 30’ Piccini (A/O)

PROMOZIONE

L’LG Trino aggancia i play-off all’ultima curva. La concomitante ed imprevista sconfitta della Pro Novara a Varallo ha cambiato tutto ed ora per la squadra si prospetta l’immediato ritorno in Eccellenza, dopo la rocambolesca retrocessione dello scorso campionato. Gli esperti Bernabino e Brugnera costruiscono il successo che garantisce un traguardo inseguito per tutto il campionato.

VALDUGGIA – LG TRINO 2-3

Trino: Berruti, Pane (dal 46’ Buscaglia) Baggio, Marteddu, Birolo Oudadess (dal 69’ Autiero), Verbano (dal46’ Osenga) Meo Defilippi Vergnasco (dal 73’ Pasini) Bernabino Brugnera. A disp: Giardo, Fedeli, Roberto, Zannotti, Maino. All. Yon

Marcatori: all’11’ Monzani (V), al 28’ Gnemmi (V), al 44’ e al 51’ Bernabino (LG), al 77’ Brugnera (LG)







BIANZE’ – PIEDIMULERA 0-0

Bianzè: Appendino, Corinaldesi Valrosso (dal 53’ Baraye), Geminardi (dal 46’ Stesina) Rega Perinetti, Atzeni Parrinello Mahmood (dal 66’ Anselmino) Urena (dal 48’ Bortone) Carena. A disp: Perucca, Mhreti. All. Costanzo.

Il Bianzè non va oltre lo 0-0 con il Piedimulera rimanendo escluso dai play-out. L’ultima possibilità di conquistare lo spareggio per la permanenza in Promozione evapora di fronte alla difesa degli ospiti, anch’essi tuttavia retrocessi in 1^ Categoria (insieme al Vigliano). Poche le occasioni da rete, su tutte quella capitata ad Urena.







1^ CATEGORIA

Ultima giornata di campionato che consegna la salvezza al Cigliano, una buonissima classifica alla Virtus Vercelli del capocannoniere Porcelli, mentre il Santhià dovrà vedersela con la Strambinese nel turno play-out salvezza. Retrocessa la Pro Palazzolo nonostante il successo sul Ponderano.

VALDILANA – VIRTUS VERCELLI 1-2

Virtus Vercelli: Cairola, Bellardita Napolitano, Branca Bellinghieri Maggiolo, Valente (dal 72’ Zago) Kane Porcelli (dall’81’ Ceccarelli) Fiore Panipucci. A disp: Grosso, Arlone, Bertola, Ilaria, Paiola. All. Pochetti.

Marcatori: al 37’ rigore Porcelli (V), al 60’ Panipucci (V), al 70’ Dondi (VA)