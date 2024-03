PalaPiacco, si concludono i lavori per le nuove tribune

Conto alla rovescia per la riapertura al pubblico del PalaPiacco. La posa delle nuove tribune si sta concludendo nei tempi previsti per l'esecuzione dell'intervento: nella giornata di lunedì tutti i nuovi seggiolini dovrebbero essere piazzati. Poi spetterà alla commissione comunale svolgere le dovute pratiche per ottenere tutte le certificazioni sull'agibilità degli spalti. Le nuove tribune, così come quelle non più a norma chiuse lo scorso anno, sono retraibili.

«I lavori si stanno concludendo nel perfetto rispetto dei tempi previsti», assicura il vicesindaco Massimo Simion. Avviati nei primi giorni di marzo, gli interventi sono stati realizzati senza chiudere il palazzetto del rione Concordia: le gare si sono disputate a porte chiuse (o sono state trasferite in altri impianti cittadini), mentre gli allenamenti si sono svolti comunque, con qualche adattamento di orario.