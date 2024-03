Giovanili della PFV: le gare di sabato 9, domenica 10 e lunedì 11 marzo

Campionato Under 19

Seconda fase – Coppa Piemonte

Girone Unico – 3^ giornata di ritorno

Venaria – Palestra Sport Club – Via G. di Vittorio 18

Lunedì 11.3.2024 ore 18,45

Basket Venaria – Pallacanestro Femminile Vercelli “Carmen Fiori” 34-58

(parziali: 10-16; 17-30; 26-49; 34-58)

Tabellino PFV: Chillini; Francese A. 9; Barbero 2; Porcelli; Dipace; Francese E.; Dykrane 10; Prinetti 6; Giorgi 3; Rizzato 9; Roggero 10; Carrozza 9. – Allenatore: Gianfranco Anastasio

Al quarto confronto della stagione tra Basket Venaria e PFV “Carmen Fiori”, nella terza di ritorno del girone di Coppa Piemonte, ancora una volta vince la PFV- in trasferta – per 34-58.

La gara è iniziata in ritardo a seguito della necessità di attendere l’arrivo dell’autoambulanza chiamata a soccorrere una giocatrice di casa, infortunatasi durante la fase di riscaldamento.

Nel primo quarto la PFV riusciva a raggranellare subito, e con merito, un piccolo vantaggio che le consentiva di chiudere avanti la frazione sul 10-16 e di affrontare più agevolmente il resto del match.

Nel secondo periodo, con una buona difesa che fermava a soli sette punti le avversarie, la squadra di Anastasio manteneva anche una discreta percentuale di realizzazione, cosicché andava al riposo sul punteggio di 17-30.

Con la ripresa le cose, sostanzialmente, non cambiavano granché, e le vercellesi piazzavano un parziale decisivo di +10, portandosi a condurre al 30’ con un buon divario di punti, sul 26-49.

Gli ultimi 10’, poi, erano accademia, con entrambe le squadre che avevano tirato, con tutta evidenza, i remi in barca (8-9 il parziale di quarto), desiderose soltanto di portare a termine la gara e di tornarsene a casa: la squadra vercellese, certamente, con un buon risultato, sia sul campo che in classifica.

Con questa vittoria la PFV “Carmen Fiori” blinda, di fatto, il suo secondo posto nel girone, poiché mancano due partite alla fine del torneo (contro due squadre non proibitive) e col vantaggio di +4 su Venaria, terza, e gli scontri diretti entrambi a favore, non è più raggiungibile in classifica dalle torinesi, anche in caso di inopinate sconfitte nelle ultime due giornate, contro Mado Valenza e Pink Basket di Torino.

Posto che si qualificano alla fase successiva le prime quattro classificate del girone, il secondo posto consentirà alla PFV di accedere alle semifinali di Coppa Piemonte (8-15-22 aprile) affrontando proprio la terza classificata che, presumibilmente sarà proprio Basket Venaria e giocarsi l’accesso alla finale unica del 6 maggio prossimo.

In ogni caso questo è già un buon traguardo, se si tiene conto che la formazione schierata conta su due fuori quota, una giocatrice del 2005 e tutte le altre al di sotto del limite di età di categoria, da uno a tre anni.

Under 17

2^ fase – Coppa Piemonte

Girone D- 2^ giornata di ritorno

Vercelli – Pal. Sc. M. Pertini – C.so Tanaro 3.

Sabato 10.3.2024 ore 17.30

Pallacanestro Femminile Vercelli – Polisportiva RE.BA. (TO) 103- 37

(Parziali:23-6; 54-12: 81-19; 103-37)

Tabellino PFV: Dikrane 16; Haxhiasi; Giorgi 14; Francese E .8; Giuliani 8; Prinetti 8; Roggero 5;

Dipace 12, Nicosia 15; Bari H; 1; Rizzato 16 All.re Gianfranco Amastasio

Nella terza giornata di ritorno del girone di Coppa Piemonte, la PFV Under 17 vince alla grande in casa contro Polisportiva RE.BA. di Torino per 103 – 37, consolidando, così, ulteriormente il proprio secondo posto in classifica.

Fin dai primi minuti la squadra vercellese ha saputo mettere al sicuro il risultato (23-6 al 10’) senza trovare grandi ostacoli sulla propria strada, anche per propri meriti, quali una difesa pressante ed attenta (pochi punti subiti nei primi tre quarti) ed il recupero di moltissimi palloni dal possesso avversario, puntualmente trasformati in canestri in contropiede, chiudendo di fatto il match a metà gara, sul punteggio di 54-12 che difficilmente lasciava presagire una possibilità di rimonta avversaria nella ripresa..

Infatti così non avveniva e le vercellesi non lasciavano scampo alle ospiti torinesi, sotto 81-19 a tre quarti gara, grazie anche ad un’ottima percentuale al tiro, ove spiccano ben otto triple realizzate dalle padrone di casa.

Nell’ultimo quarto, mentre la PFV mirava a raggiungere i cento punti, dal momento che in partite come questa ciò serve a mantenere viva la concentrazione e realizzava l’obiettivo, le ospiti riuscivano a sfruttare gli spazi che sono stati loro lasciati, e mettevano a segno in un solo quarto, quasi tanti punti quanti ne avevano segnati nei primi tre insieme.

Come già detto questo bel risultato consente alla PFV di consolidare il secondo posto in classifica di Coppa e costituisce un’iniezione di morale in vista dei prossimi incontri, a cominciare da domenica 17 marzo alle 17,30 a Valenza contro Mado Basket, formazione già sconfitta in tutti i precedenti incontri disputati fra le due formazioni.

Under15

1^ fase – Qualificazione

Girone B - 9^ giornata di ritorno

Vercelli – Palestra Sc. Media Pertini – C.so Tanaro 3.

Sabato 9.3.204 ore 15,30

Pallacanestro Femminile Vercelli - Basket Femminile Biellese 53-63

(Parziali:16-17; 23-31; 37-44; 53-63)

Tabellino PFV: Stile 10; Balzaretti 1; Trotti 19; Stacchini 2; Bari S. 2; Lahmidi 14; Alilou;

Fall 1; Mura; Panelli 4; Sadmi. All.re Davide Simone

Le Under 15 della PFV sono state sconfitte a Vercelli dal Basket Femminile Biellese, nella nona ed ultima giornata del girone di qualificazione, per 53-63, peraltro dopo aver già acquisito – con un turno d’ anticipo – il diritto a disputare i quarti di finale per l’assegnazione del titolo regionale.

La gara è stata ben giocata per larghi tratti, sia pur costellata da troppe disattenzioni delle padrone di casa, che spesso sono costate punti. La squadra di Biella, infatti, è stata molto brava a punire quasi tutte queste disattenzioni delle vercellesi. La contesa è stata molto equilibrata nel primo quarto, concluso sul 16-17, ma le biellesi riuscivano a scavare un piccolo solco nei due periodi successivi (23-31 a metà match) difendendosi bene dal tentativo di ritorno della padrone di casa (37-44 al 30’ e 42-48 al 37’) per poi sprintare e vincere nel finale.

Sconfitta che, al di là della rivalità con le ragazze biellesi per cui brucia sempre un po’, non compromette nulla per la PFV, che dovrà ora affrontare la fortissima compagine di Lapolismile, nei quarti di finale come detto, prima a Torino sabato 16.3.2024 alle 17,45, presso la palestra dell’Istituto Sociale di Corso Siracusa 10 e poi, nella gara di ritorno, a Vercelli il 24.3.2024 alle ore 11,00, alla palestra della scuola elementare Bertinetti, in via degli Zuavi 1, perdurando l’inaccessibilità del Palapiacco ove si stanno installando le tribune.

Vista la caratura delle due squadre ed il pronostico nettamente sfavorevole alla PFV, per mero dovere cronistico si segnala, anche, che – in caso di una vittoria per parte – l’eventuale spareggio si disputerà il 6 aprile alle 17,45, sempre nella palestra di C.so Siracusa 10 a Torino.

Indipendentemente da come andranno a finire gli incontri, per la società vercellese in generale, e per la squadra di coach Davide Simone in particolare, il raggiungimento dei quarti di finale per il titolo regionale è in ogni caso un risultato di prestigio, nell’ambito del movimento di categoria Under 15 in regione.

Under 14

1^ fase – Qualificazione

Girone B -7^ giornata di ritorno

Vercelli – Palestra Sc.El. Bertinetti – Via degli Zuavi 1

Domenica 10.3.2024 – ore 15,15

Pallacanestro Femminile Vercelli – Novara Basket 64-42

(Parziali:14-10; 38-15; 46-28; 64-42)

Tabellino PFV: Stile 16; Balzaretti 8; Turcas 2; Pavia 6; Ferraris 2; Bari S. 4; Lombardi;

Lahmidi 10; Alilou 6; Monaco 2; Oppezzo 2 Triberti 6; All.re Davide Simone

Bella affermazione quella ottenuta dalle Under 14 PFV nel “derby” che le ha viste opposte a Novara Basket, squadra che le vercellesi hanno sconfitto per 64-42, disputando una partita convincente e condotta sempre in vantaggio. Dopo un primo periodo a stretto contatto con l’avversaria (14-10 al 10’), le ragazze di Davide Simone, infatti, erano brave a mettere la freccia già nel secondo quarto con un buon parziale di +13 (32-15 a metà partita) ed a mantenere a debita distanza Novara per tutto il resto dell’incontro.

Nel terzo periodo, poi, disputato in quasi perfetto equilibrio, la PFV incrementava di un punto il proprio vantaggio (46-28) per chiudere nel quarto, allungando ancora fino al 64-42 e respingendo con una buona difesa tutti i tentativi di rimonta delle ospiti.

Giunta alla 7^ giornata di ritorno (su nove), dunque, la compagine vercellese resta in lotta per la conquista di un posto nella fase finale per il titolo e, avendo ritrovato un certo smalto che pareva aver smarrito e, soprattutto, le proprie marcatrici abituali, ben affiancate dalle compagne che contribuiscono a rimpinguare il bottino finale con buone prestazioni al tiro, potrà affrontare questa ambita seconda fase con il morale alto.

Il prossimo impegno che attende le Under 14 è stato differito da sabato 16 marzo a mercoledì 20 marzo alle ore 19,30 a Casale M., alla Palestra Leardi, via Leardi 23, contro Olympia Basket.

Lo spostamento si è reso necessario per consentire alle giocatrici della squadra che militano anche nella formazione Under 15 della PFV (e non sono poche) di prendere parte alla prima partita dei quarti di finale per il titolo regionale, in programma, appunto, sabato 13 marzo prossimo a Torino.