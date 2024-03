Altre 36 ore di pioggia: allerta meteo per il territorio di Vercelli. Smottamento a Borgosesia

Allerta meteo maltempo per il Comune di Vercelli. Nelle prossime 36 ore sono previste piogge che potrebbero determinare situazioni di ordinaria criticità, con possibili dissesti lungo i corsi d'acqua del territorio vercellese.

A renderlo noto è il Comune di Vercelli che sta attuando un’attività di monitoraggio dell'evoluzione meteorologica inerente il territorio del Comune di Vercelli eseguita dal Servizio Centrale Operativa, Sicurezza e Protezione Civile.

Di conseguenza, considerando la condizione attuale di "Attenzione" per la Zona Pianura Settentrionale, è stato allertato il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, il quale ha confermato la presenza di una squadra di Volontari in Pronta Reperibilità rapidamente operativa in caso di necessità.

Ovviamente viene raccomandata prudenza negli spostamenti e si sconsiglia di frequentare argini e zone limitrofe a rogge e corsi irrigui.

Intanto, poco dopo mezzogiorno, a causa di un modesto smottamento è stato chiuso l'accesso dalla rotonda sulla SP72 "Borgosesia-Crevacuore" in località Torame. La strada rimane percorribile regolarmente nel senso Crevacuore - Borgosesia.