Enorme masso precipita sulla Provinciale: chiusa da Piode la sp 299 della Valsesia

Controlli continui, ma nessuna seria criticità, finora, nell'area vercellese, per le abbondanti piogge che stanno cadendo ormai da giorni.

In una nota diffusa intorno a mezzogiorno, l'assessore Gian Carlo Locarni, che ha la delega alla Protezione civile, precisa: «Persiste la fase di attenzione costantemente monitorata da equipaggi di Polizia Locale e Protezione Civile. Non si registrano criticità particolari, a titolo precauzionale da ieri sera si è provveduto alla chiusura temporanea del sottopassaggio che collega viale Torricelli all’Isola».

Problemi ben più seri in più in Valsesia: la sp 299 per Alagna è chiusa da Piode, dopo la caduta di un enorme masso che si è portato dietro, sulla sede stradale, una pianta e di altro materiale. «Fatti i dovuti rilievi, seguiranno aggiornamenti sulla possibile riapertura del tratto stradale», precisano dalla Provincia che, nel giorni scorsi era dovuta intervenire con provvedimenti analoghi anche per il tratto tra Rimasco e Rima.

In alta valle, per altro, nevica abbondantemente, creando ulteriori problemi alla viabilità, soprattutto nelle valli laterali.