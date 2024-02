Dossena e Mustacchio: «Siamo in crisi ma ne usciremo»

«Siamo in difficoltà. Speravo in questa partita, dopo i pareggi con l'Atalanta e con il Fiorenzuola. Solo possiamo uscire da questo periodo, lavorando con serenità. NDobbiamo fare autocritica sulla gara con la Giava, ma non è compromesso niente» dice il tecnico della Pro Vercelli, Andrea Dossena.

Gli fa eco Mustacchio. «La sconfitta di oggi brucia. È un momento in cui non stiamo rendendo, ed è un momento in cui gli episodi non girano a nostro favore. Siamo un bel gruppo con un grande staff, sono convinto che ne usciremo».