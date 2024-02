Cirio a Vercelli: all'Asl si fa il punto sugli investimenti sanitari

Il presidente Alberto Cirio è a Vercelli, giovedì mattina, per la presentazione della risonanza magnetica, del nuovo acceleratore lineare e della riqualificata Unità di Terapia Intensiva Coronarica.

Durante l'incontro con i vertici Asl e le autorità cittadine ci sarà spazio per un aggiornamento sull'iter di costruzione del nuovo blocco ospedaliero di Vercelli e sugli investimenti legati al Pnrr per quanto riguarda Case di comunità, Centrali operative territoriali e attrezzature ospedaliere. Al termine dell'incontro in aula magna è prevista una visita alla nuova Utic.