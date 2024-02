Le pagelle dell Pro che ha pareggiato sul campo del Fiorenzuola

Sassi: 5

L'uscita alla disperata su Ceravolo costa caro alla Pro. Bravo l'attaccante, certo, ma in questi casi il portiere deve essere il più felino. Altrimenti sta in porta.

Frey: 5

Poco convincente nelle due fasi.

Parodi: 6

Fa il suo, senza sbavature.

Camiigliano: 5

Si fa beffare da Ceravaolo in occasione del secondo gol.



Iezzi: 5,5

Ha vissuto giornate migliori.

Iotti: 6,5

lotta, corre, Come sempre.

Santoro: 7

Buona gara e un gol importante.

Rutigliano: 6

Segna, ma si vede poco.

Pannitteri: 6,5

L'attaccante più pericoloso nel primo tempo.



Nepi: 5

Non pervenuto (anche poco servito, per la verità; stessa sorte toccherà a Rojas).

Maggio: 6,5

Sempre vivace, sempre una spina nel fianco della difesa avversaria.

Sarzi Puttini: 7

Grande prestazioni e grandi cross dalla sinistra.

Mustacchio: 7

Determinante (ha segnato in posizione da centravanti, no? Potrebbe essere una soluzione da provare).



Rojas: ng (vedi Nepi)



Kozlowski: ng

Pinzi: ng (ma sembra un giocatore interessante.



Dossena: 6

Tanti, troppi hanno giocato al di sotto dei loro standard (vedi Sassi, ma non solo) e i nuovi, fatta eccezione per Pannitteri, non convincono. E mercoledì la squadra affronta un Vicenza ricaricato... insomma, il momento è delicato. Tanto.