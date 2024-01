Comi e Valentini a Crotone: alla Pro mancano un centravanti e un portiere

Gianmario Comi, dunque, lascia la Pro Vercelli. Destinazione Crotone. In prestito. Facciamocene una ragione magari rileggendo questa intervista («Sono legato a questa maglia, a questa terra. E i tifosi lo sanno») e ricordando le reti che ha realizzato negli ultimi anni, in C (dopo la retrocessione dalla B):

5 reti in 21 partite, nella Pro allenata da Vito Grieco.

6 reti in 24 partite con Gilardino (nell'anno del Covid).

12 reti in 34 partite nellaPro Vercelli allenata da Francesco Modesto.

10 reti in 34 partite con Scienza prima e Lerda poi.

8 reti in 26 partite l'anno scorso, con Paci e Gardano.

2 reti in 21 partite (perlopiù spezzoni) quest'anno con Andrea Dossena.

Da Crotone arriva Rojas, che l'anno scorso giocò nella Pro Vercelli, girone di ritorno: 1 rete su 13 partite. È un giocatore che può giocare esterno (non è velocissimo ma ha un gran bel dribbling) oppure mezzapunta: anche centravanti di manovra, all'occorrenza.

Ma non può essere lui il centravanti della Pro Vercelli che si alternerà con Nepi: insomma, adesso attendiamo che arrivi un attaccante di valore che sia “nelle corde” di Dossena (i tifosi, intanto, sui social si stanno scatenando; c'è malumore per la cessione di Comi, c'è malumore per il mercato).

Stesso discorso vale per il portiere: anche Valentini andrà a Crotone. E dopo la cessione in prestito di Rizzo al Lumezzane la Pro Vercelli, oltre a Sassi, ha nella rosa Vaccarezza e il giovanissimo Ghisleri, classe 2007 di cui si dice un gran bene. È comunque chiaro: serve (anche) un dodicesimo.

In bocca al lupo, dunque, a Gianmario Comi, va a Crotone in prestito, noi speriamo di vederlo con la maglia della Pro Vercelli il prossimo anno.

E buon lavoro al direttore Casella: questa Pro va rinforzata. Meglio: completata