Pro Vercelli - Triestina 1-2 La beffa

Pro Vercelli- Triestina 1-2

D'Urso (T) al 13'; Haoudi (Pvc) al 22'; El Azrak (T) al 92'.

Primo tempo

Primi dieci minuti: due cross dalla sinistra (Sarzi prima e Maggio poi) della Pro, un tocca in area di Vallocchia non rilevato dall'arbitro e, al 9', un cross in area che pesca Lescano solo davanti a Sassi, ma il portiere salva con una bella parata.

13', la Triestina passa con il fantasista D'Urso che, lanciato in area, batte Sassi, incolpevole.

Difesa e centrocampo della Pro Vercelli mal posizionati.

Risponde la Pro con Emmanuello: tiro dalla distanza, para Agostino.

Gol da incorniciare della Pro Vercelli: Maggio conquista palla e serve alla perfezione Mustacchio, cross di prima intenzione e Haoudi mette dentro di testa: 1 a 1. Siamo al 22'.

Sassi-miracolo: azione insistita della squadra di Tesser in area ma per due volte Sassi si supera con due grandi parate, su Lescano la prima e su Celeghin la seconda.

Ancora Sassi: uscita provvidenziale su Vertainen, pescato solo soletto in area.

Dominio della Pro Vercelli negli ultimi venti minuti, bene soprattutto la catena dio destra, con Iezzi, Iotti e un Mustacchio particolarmente ispirato.

Un minuto di recupero, 1 a 1 dopo un bel primo tempo

Secondo tempo

Ci prova subito Maggio con un destro a rientrare: palla alta, non di molto, nella l'idea.

La Pro insiste e va anche in gol Con Nepi, di testa, servito da Haoudi: l'arbitro annulla per fuorigioco, ma anche le immagini tv non sono chiare.

Azione “magica” di Haoudi che, in area, fa il bello e cattivo tempo, ma la sua conclusione, un tiro cross, è facile preda di Agostino.

Ci prova Lescano, tiro murato da Camigliano. Siamo a un'ora di gioco.

60': esce Nepi infortunato, entra Comi. Esce anche l'ex Germano per la Tristina, dentro Ciofani.

Ammonito Comi.

Conclusione di Haoudi, para Agostino.

Tre cambi nella Triestina, ammonito Dossena.

Bel destro a rientare di Haoudi, grande riusposta di Agostino, secondo portiere della Triestina.

73': esce Mustacchio, dentro Pannitteri.

Lancio millimetrico di Haoudi, Comi per un soffio non ci arriva.

Entra Frey, figlio di Sebastien Frey, portiere della Fiorentino. Esce Sarzi, Iezzi si sposta sulla mancina. Mano 10 al termine.

Botta di Valocchia, palla fuori ma non di molto.

Magia di El Azrak che, complice una deviazione di Emmanuello, bella Sassi e la Pro Vercelli. Tristina in vantaggio al 92'.

Secondo giallo per Comi, espulso, a pochi secondi dal termine.

È finita. Male.

Pro Vercelli: Sassi; Iezzi, Citi, Camigliano, Sarzi Puttini (Frey 80'); Iotti, Emmanuello, Haoudi; Mustacchio, Nepi (Comi 60'), Maggio. A disp. Ghisleri, Valentini, Carosso, Comi, Casazza, Contaldo, Gheza, Rutigliano, Pannitteri, Forte, Frey, Pesce, Petrella, Vaccarezza. All. Dossena.

Triestina: Agostino; Germano (Ciofani 60'), Struna, Moretti, Petrasso (Anzolin 83'); Vallocchia, Celeghin (Fofana 70'), Correia; D’Urso (El Azrak 70'); Vertainen (Finotto 70'), Lescano. A disp. Diakite, Malomo, Gunduz, Anzolin, El Azrak, Ciofani, Minesso, Kacinari, Fofana, Ballarini, Finotto, Pierobon. All. Tesser.

Arbitra Dario Di Francesco di Ostia

Ammoniti: Correia della Triestina; Comi, Iezzi della Pro Vercelli. Espulso Comi per doppia ammonizione.