Sant'Andrea, Bertagnetta ed ex Opn: 9,4 milioni per le riqualificazioni

Interessano le aree sanità, sviluppo locale, montagne e sport, educazione, formazione, ricerca, digitalizzazione e finanziamento alle imprese gli interventi più rilevanti inseriti nell'Accordo sul Fondo di Sviluppo e Coesione firmato venerdì ad Asti dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e il governatore Alberto Cirio, alla presenza del ministro alle Politiche di coesione, Pnrr e Affari europei Raffaele Fitto.

Nel complesso, l’Accordo comprende interventi per 865 milioni di euro. A queste risorse di uniscono i 400 milioni del Programma Operativo Complementare (POC), in corso di approvazione, che è stato possibile recuperare e che permette alla Regione di implementare e attuare le strategie previste nella programmazione pluriennale in sinergia con i fondi FESR e FSE+ per un totale complessivo di 1,2 miliardi di euro per progetti a supporto della crescita del territorio.

A livello regionale, 175 milioni di euro permettono al Piemonte di liberare dal fondo sanitario importanti risorse finanziarie che sono impiegate per l’assunzione di 2 mila professionisti del comparto, come da accordo già siglato con i sindacati.

Per quanto riguarda la provincia di Vercelli tre interventi riguardano, in particolare, altrettanti edifici di proprietà Asl.

Per il presidio ospedaliero Sant’Andrea è previsto il rifacimento delle coperture, sistemazione facciate e sostituzione corpi illuminanti. L'intervento prevede la posa del fotovoltaico sul tetto dell'ospedale.

Fondi anche per la rimozione delle coperture in amianto e la bonifica dell'ex ospedale pneumologico Bertagnetta, chiuso da anni e in stato di abbandono e per la bonifica e messa in sicurezza dell'ex Opn di via Trino, immenso presidio da tempo inutilizzato oggetto ormai solo di incursioni fotografiche da parte di chi ama fotografare luoghi abbandonati. Dopo l'incendio del 2022, anche gli ultimi spazi occupati da un laboratorio di Arpa Piemonte sono poi stati chiusi e dichiarati inagibili e ora la struttura è del tutto inutilizzata.

Alla sottoscrizione dell'accordo hanno preso parte anche una delegazione di amministratori vercellesi, tra i quali il presidente della Provincia, Davide Gilardino, e il sindaco Andrea Corsaro che, in qualità di presidente di Anci Piemonte, ha assicurato, nell'intervento introduttivo, l'impegno di tutti i primi cittadini della regione nel dare corso in tempi rapidi ai lavori previsti dall'accordo così come stanno facendo per l'esecuzione delle opere del Pnrr.