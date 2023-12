Tredici giovani carabinieri in servizio alle Stazioni della Provincia

Tredici giovani Carabinieri neo promossi sono stati ricevuti dal comandante Provinciale, Colonnello Emanuele Caminada, per un saluto di benvenuto. I militari provengono dalle Scuole Allievi Carabinieri di Torino, Roma e Reggio Calabria, e sono stati assegnati, come primo incarico in assoluto, alle Stazioni di Borgosesia, Gattinara, Santhià, Trino, Desana, Crescentino, Serravalle Sesia, Livorno Ferraris e San Germano Vercellese, in sostituzione di colleghi trasferiti o congedati nel corso degli ultimi mesi. Alla presenza dei rispettivi Comandanti di Stazione, è seguito un breve briefing illustrativo delle principali problematiche del territorio e delle caratteristiche salienti dei centri ove saranno chiamati ad operare. A tutti è stato raccomandato di non tradire mai le tradizioni dell’Arma dei Carabinieri, di attenersi scrupolosamente alle leggi, da rispettare e far applicare senza eccezioni, sempre operando con senso della misura ed umanità nei confronti di tutti ed in particolare delle fasce più deboli della popolazione.