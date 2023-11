Le pagelle della Pro (vittoria interna con l'Alessandria)

SASSI: 6,5

Nessuna parata di rilievo, ma con la palla tra i piedi gestisce e dirige con tranquillità la difesa.

RODIO: 6,5

Bene a destra, meglio a sinistra.

PARODIO: 6,5

Gara attenta, ora incrociamo le dita: speriamo che l'infortuniuo sia cosa da poco.

CAMIGLIANO: 7

Sbroglia la matassa in un paio di occasioni.

CAROSSO: 6,5

Parte in sordina ma poi gioca sciolto e con autorevolezza. Prima gara da titolare sen'altro positiva.

IOTTI: 7

Magari ogni tanto sbaglia l'appoggio, ma corre per due o per tre, fate voi.

SANTORO: 6

Meno ispirato del solito, alterna qualche errore alle solite ottime aperture.

HOUDI: 8

Voto alto per il gol e per la facilità con cui salta l'uomo. Come mai – domanda – non gioca in una categoria superiore?

MUSTACCHIO: 6,5

Porge la palla del gol del vantaggio ad Haiudi e sulla destra è sempre un pericolo costante.Certo, sbaglia anche lui (cone Iotti) ma corre come un ventenne.

COMI: 6

Imbrigliato dalla difesa alessandrina, non ha modo per distingursi. Solito lotatopre, comunque.

MAGGIO: 7

In ombra nel primo tempo, meglio nella ripresa con il “gioiello” del gol (mica era facile, copsì, di prima intenzione.

SECK: 6,5

Si limita a difendere sulla fascia destra e lo fa bene.



RUTIGLIANO: 6,5

Ottimo in interdizione.





NEPI: 6

Tanta corsa al servizio della squadra.

FIUMANO': 6,5

Risponde presente (in panchina è un lusso)

DOSSENA: 7

La squadra ha reagito bene al “dopo Padova” e “dopo derby”. Venti minuti di sofferenza, però, nella ripresa. Il lavoro del tecnico, comunque, sta dando i suoi frutti. La squadra, comunque, va completata: mancano un terzino, un esterno d'attacco (oppure un attaccante che sappia fare tanto l'alta quanto il centravanti).