Oltre 30 associazioni in campo per «La magia del dono»

Più di 30 associazioni in piazza per la terza edizione de “La magia del dono”, mercatino della solidarietà con finalità benefiche, per dare una occasione di raccolta fondi e di visibilità alle organizzazioni del territorio. L’evento sarà realizzato sia a Vercelli che a Biella dal Centro Territoriale per il Volontariato, e prevederà la presenza di stand e banchetti delle associazioni locali che potranno realizzare azioni di raccolta fondi, attraverso l’offerta di piccoli oggetti e di doni solidali in occasione del Natale. Domenica 26 novembre, in piazza Cavour, dalle 10,30 le associazioni proporranno diversi oggetti a tema natalizio e gadget (come, ad esempio: panettoni, lavoretti fatti a maglia e all’uncinetto, dolciumi, candele profumate, palline e decorazioni di Natale, calendari, confezioni regalo, adozioni a distanza, biglietti lotteria benefica, stampe artistiche su carta e tessuto, prodotti gastronomici…) che potranno essere degli ottimi regali solidali da condividere con le persone care.

Durante la giornata, inoltre, saranno organizzate nei vai stand diverse attività di animazione per intrattenere i visitatori, come laboratori per bambini, scambialibri, creazioni artistiche con i palloncini, giocoleria, truccabimbi, disegni da colorare, letture animate, Kamishibai (spettacolo teatrale con la carta), laboratorio dimostrativo di stampa a torchio manuale…

In particolare, dalle ore 14,30, dopo i saluti delle autorità, allo stand di CTV, al centro della piazza, ci sarà una sorpresa speciale per tutti, con la presenza di Babbo Natale che saluterà i bambini, farà foto e raccoglierà le letterine di Natale!

Sempre allo stand di CTV, infatti, sarà organizzata una “caccia al tesoro”, grazie alle ragazze del Servizio Civile Universale, dedicata ai bambini che potranno creare una speciale letterina per Babbo Natale cercando i vari elementi per comporla attraverso un percorso tra gli stand presenti. Per tutti i partecipanti ci saranno regalini e dolcetti e le 5 letterine più fantasiose verranno pubblicate su Notizia Oggi di Vercelli, in una pagina dedicata a “La Magia del dono” che uscirà Lunedì 4 Dicembre.

Inoltre, presso lo stand di CTV, sarà possibile ritirare una tessera che permetterà, al raggiungimento di 3 “punti” (ottenuti per ogni acquisto presso il mercatino) di ritirare un utile gadget.

«Siamo felici di riproporre il mercatino – commenta Germana Fiorentino, vice presidente di CTV – che quest’anno sarà ancora più ricco di animazioni, contenuti e sorprese, tutte pensate per dare una occasione alle persone non solo di conoscere le associazioni del territorio, ma di sostenerle, per festeggiare un Natale all’insegna della solidarietà e diffondere insieme la Magia del Dono».

Per questo motivo, per simboleggiare la comunanza di ideali solidali tra le associazioni e concretizzare le finalità benefiche del mercatino, CTV ha proposto ai partecipanti di sposare un progetto solidale condiviso a cui donare una piccola parte del ricavato della giornata.

Per l’anno 2023, con l’edizione di Vercelli si è deciso di sostenere il Tavolo Carcere che, attraverso il servizio quotidiano dei suoi volontari, offre supporto alle persone che vivono una condizione di limitazione della libertà personale e promuove sul territorio attività per diffondere una cultura attenta e sensibile al tema sociale della detenzione e al valore della comunità educante che accoglie, senza giudicare.

«L’evento, inoltre – aggiunge Andrea Pistono, presidente di CTV – sarà l’occasione per promuovere la nuova campagna del centro “Non è come sembra” per la ricerca volontari e per la promozione del nostro sportello di orientamento per i cittadini che decidono di dedicare parte del loro tempo e le loro competenze per fini solidaristici e che vogliono entrare a far parte del variegato mondo del volontariato».

A sottolineare il coinvolgimento della città è invece l'assessore Mimmo Sabatino: «Dopo l'accensione delle luci natalizie, in programma sabato pomeriggio, questo evento ci porta nel clima delle imminenti festività, dando visibilità alle associazioni e offrendo loro un'occasione per sostenere le proprie attività».