Dossena: «Il terzo gol subito? Troppi errori. Comunque qualcuno ha sentito troppo la tensione del derby»

Pirotecnico e un po' folle pareggio della Pro Vercelli nel derby contro il Novara. Parola a mister Andrea Dossena: "Per 25' abbiamo offerto una prestazione importante: abbiamo tenuto benissimo il campo con una discreta intensità. Insomma, una partita che i ragazzi hanno interpretato al meglio. Dopo il gol abbiamo lasciato qualche occasione di troppo: così tante opportunità, in casa, non le avevamo concesse. Forse abbiamo pagato il fatto che si trattasse di un derby e questo ci ha portati a commettere qualche errore in più qualche errore di troppo. Alla fine ho fatto i complimenti ai ragazzi. Molti non avevano mai vissuto una partita così sentita: anche per chi l’aveva già giocata non era facile. Noi avevamo tutto da perdere, ma serve come esperienza. Abbiamo dimostrato di essere squadra: tra qualche mese un match del genere probabilmente lo porteremo a casa".

Dossena torna poi sull'analisi della gara: "Dopo un ottimo primo tempo, nella ripresa non siamo stati più quelli dell'inizio. Siamo stati bravi a tornare in vantaggio: il secondo gol lo accetto, ma il 3-3 per i vari errori, mi fa arrabbiare: c’è stato un errore sul quale dobbiamo lavorare: non metto in croce nessuno ma non accetto di aver preso un gol in questa maniera".

Una parola per Mustacchio, autore di una doppietta ma uscito acciaccato: "E' da inizio stagione che sta facendo davvero bene e, quando non c'è stato, si è sentita la sua mancanza anche per l'esempio che da ai giovani. Ora sta raccogliendo i frutti del suo lavoro anche in termini di gol. Non sono pessimista per il suo recupero". Chiusura per il pubblico: "Nonostante il pareggio, credo che i tifosi si siano comunque divertiti, perchè quando si vede una squadra che cerca la vittoria non ci si annoia- Speriamo di rivivere le stesse emozioni tra due settimane contro l'Alessandria".