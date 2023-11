Messa in diretta su Rai1, mercatino, sbandieratori per la Giornata nazionale del Ringraziamento

Messa da Duomo in diretta su Rai1, mercatini e spettacolo degli sbandieratori di Asti. E' una domenica speciale per Vercelli, che per la prima volta nella storia, ospiterà la Giornata Nazionale del Ringraziamento di Coldiretti.

Alle 11, dal Duomo, verranno diffuse in diretta le immagini della messa, presieduta da monsignor Marco Arnolfo, diffusa in diretta Rai; dalle 12, in piazza Antico Ospedale prende il via una serie di appuntamenti che accompagneranno la domenica dei vercellesi.

Per tutta la giornata, infatti, sarà presente in piazza Antico Ospedale il mercato agricolo con ben 25 produttori pronti a far scoprire tutte le eccellenze del territorio: riso, frutta e ortaggi di stagione, salumi, formaggi vaccini e caprini, vino, zafferano, nocciole, miele, farina di riso, composte e conserve, trasformati, vino, tisane, succhi, creme pesti e molto altro.

Al termine della celebrazione eucaristica, tutti i presenti sono invitati a raggiungere piazza Antico Ospedale. Il corteo di avvicinamento verrà impreziosito dalla spettacolare esibizione degli sbandieratori di Asti.

I visitatori verranno accolti da una degustazione di panissa e vini del territorio. Nel parcheggio della piazza, inoltre, ci sarà l’esposizione dei trattori degli agricoltori che riceveranno la benedizione.

Spazio divertimento anche per i più piccoli: all’interno dell’area, infatti, saranno presenti scivoli gonfiabili e uno stand dedicato al “truccabimbi”. Sarà presente anche uno scultore che realizzerà opere con intagli nel legno. Tutta la giornata, inoltre, verrà accompagnata da musica e divertimento, per rendere ancora più speciale questo giorno di festa.

«Un evento unico per la città di Vercelli – spiegano il presidente di Coldiretti Vercelli-Biella Roberto Guerrini e il Direttore Luciano Salvadori – La nostra Federazione ha organizzato queste attività collaterali alla Festa Nazionale del Ringraziamento per coinvolgere ancora maggiormente i cittadini e far assaporare loro l’importanza che l’agricoltura ricopre sul territorio».