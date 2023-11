Pallavolo Santhià: il campionato parte con una vittoria

Prende il via con una vittoria il campionato di serie C della Pallavolo Santhià targata Stamperia Alicese. Con una buona prestazione la squadra guidata da Tony Remollino e Alessandro Nasi ha battuto per 3-2 (parziali 25-22/ 17-25 / 23-25 / 25-23/ 15-11) la squadra torinese del Lasalliano. I black furious, che quest'anno sono affiancati oltre che dal storico sponsor Stamperia Alicese anche da Teva, Gommapiù srl e la pasticceria Giuse gallery, hanno dato prova di essere pronti a mettersi in gioco con l'obiettivo di centrare i play off a fine campionato. Guidati dal capitano Giorgio Fenoglietto, il sestetto ha visto alternarsi tutti i giocatori in campo offrendo uno spettacolo divertente ai molti tifosi presenti in palestra. Buona prestazione quella offerta dai black furious, già qualificati alle semifinali di Coppa Piemonte che si giocheranno a gennaio.

In campo: Ivan Cassinari Luca Cravera, Andrea Pissinis, Filippo Brusasca, Marco Pittaluna, Alessandro Delodi, Fabrizio Barbaro, Simone Bortolotti, i centrali Davide Bor, Ermal Ujkaj e Alessandro Succio e i due liberi Alberto Bellotto e Alessandro Corsato.