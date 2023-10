Pagelle della Pro Vercelli (sul campo della Giana)

SASSI: 4,5

Due belle parate, una papera colossale, più volte incerto. Eppure è un bel portiere. Dossena comunque di portieri ne ha tre...

IEZZI: 6

Partita di puro contenimento.

PARODI: 7

Gran partita, grandiu chiusure.

CANIGLIANO: 6,5

Il soloti faro della difesa.

RODIO: 6,5

Bene soprattutto in fase offensiva, con un paio di sgroppate con cross niente male.

IOTTI: 6

Fa fatica, soprattutto nel primo tempo, a reggere il pressing della Giana.

SANTORO: 6,5

Come Iotti, ma con un finale da elogiare per la grande interdizione.

SPAVONE: 6

Un lavoro oscuro, prezioso.

MUSTACCHIO: 9

Impressionante, devastante. Le sue invenzioni hanno permesso di portare a casa i tre punti.

NEPI: 6,5

Lotta e ci mette lo zampiono nella costruzione del secondo gol.

MAGGIO: 6

Peccato per l'espulsione, forse eccessiva. Peccato perché alla Pro Maggio serve.

EMMANUELLO: 6,5

Entra e si rende prezioso nelle due fasi.

COMI: 6,5

Servivano la sua grinta e la sua passione negli ultimi minuti. Occorre pazientare, ma verrà l'ora che giocherà per novanta minuti.

RUTIGLIANO: ng.

CAROSSO: ng

(ma fa in tempo a far vedere un paio di ottime giocate)

DOSSENA: 7

Umile, di poche parole, sicuro si sé e della sua idea di gioco. Se la Pro Vercelli sta volando il merito è soprattutto suo (e di chi l'ha scelto). Un applauso a chi – nei momenti neri, come dopo il ko con l'Atalanta U23 – non si è esibito in strali un po' delle balle... Piccolo particolare: i giovani stranno crescendo. Piccolo problema: quello dei portieri.