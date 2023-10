Myg Cycling Team sul podio nel circuito Specialized Granfondo Series.

Un progetto ambizioso ma che ha portato la squadra di patron Stefano Moro sul 3° gradino del podio nella classifica “Team Km Percorsi” tra le “Big” in una delle competizioni più prestigiose nel panorama dei grandi circuiti di gran fondo.

“Un viaggio iniziato domenica 30 aprile con la Bra-Bra dove i ragazzi si sono spremuti lungo tutto il percorso dando prova che anche a Vercelli si pedala forte. Proseguito con entusiasmo dai nostri Myg tappa dopo tappa. Questo è un traguardo incredibile ma è il frutto di una società che ha voluto e ha saputo mettersi in gioco in una competizione così grande rispetto a quella a cui era solita partecipare. Un risultato incredibile se pensiamo che ben 135 Società provenienti da tutta Italia e non solo hanno preso parte a questa competizione” hanno raccontato sulle pagine social dalla squadra.

Specialized Granfondo Series unisce quattro manifestazioni del nord ovest d’Italia in un unico format. Le quattro “Regione”: Fenix Bra-Bra Langhe Monferrato Roero; La Montblanc GF; Granfondo Sestriere Colle delle Finestre e Tre Valli Varesine Granfondo.

Un importante 7° posto per la squadra anche nella classifica “Team Competitivi” e diversi piazzamenti nella classifiche individuali. Sono, infatti, arrivati a classificarsi nelle “Top Ten” di categoria: Stefano Perin, Luigi Borgato, Dario Callegari, Sergio Castellaro e Salvatore Collodoro. Ad un soffio dei migliori dieci: Roberto Banfo; Marco Gatti, Luca Costanzo, Daniele Fontana e Mario Colombo.

“Con questo risultato coroniamo una grande, lunga e incredibile stagione, per questo vogliamo ringraziare tutti i nostri tesserati, Grazie Myg! We are Myg, we are proud to be a Myg!”

DiegoMelara