Protezione civile: stand, incontri, caserme aperte. Due giorni dedicati alla prevenzione

Caserme aperte, esposizione dei mezzi, incontro con il personale e i volontari. E, ancora: formazione, rivolta soprattutto ai giovani, per spiegare loro cosa fare in caso di emergenza. E, in prospettiva, anche per offrire loro l'opportunità di dare una mano nelle diverse associazioni.

La Protezione civile torna in piazza, sabato e domenica, in occasione della Settimana Nazionale: su iniziativa della Prefettura e della Provincia di Vercelli, in collaborazione con i Comuni di Vercelli e di Borgosesia, sabato 14 e domenica 15 ottobre, anche il vercellese aderisce alla campagna “Io non rischio” promossa dalla Regione Piemonte.

Il programma è stato presentato giovedì mattina nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nella Sala delle Tarsie alla presenza del prefetto Lucio Parente, del presidente della Provincia, Davide Gilardino, del sindaco Andrea Corsaro, con l’assessore ala Protezione Civile Gian Carlo Locarni, del Questore Giuseppe Mariani, del comandante provinciale dei Carabinieri colonello Emanuele Caminada, di Davide Passuello del comando provinciale dei Vigili del Fuoco e dei rappresentanti del Comando Provinciale della Guardia di Finanza Reggimento Artiglieria Terrestre a cavallo della caserma Scalise, dell’Ufficio Scolastico Territoriale, dell’Asl, del Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale 118 e del Coordinamento Provinciale di Volontariato della Protezione Civile.

Le iniziative coinvolgeranno le piazze di Vercelli e Borgosesia e la caserma dei Vigili del Fuoco di Varallo.

In particola, l'esposizione di mezzi, personale e stand della Protezione civile interesserà a Borgosesia, piazza Mazzini, sabato 14 ottobre dalle 15 alle 18,30 e piazza Cavour a Vercelli domenica 15, dalle 10,30 alle 18: «Sarà l'occasione per incontrare il personale delle forze dell'ordine e dei volontari che garantiscono la nostra sicurezza nelle situazioni di emergenza e che svolgono una preziosa opera di prevenzione», dice il prefetto Parente.

Le caserme aperte alla cittadinanza (si sabato che domenica) sono quella dei Vigili del Fuoco di viale Aeronautica a Vercelli, dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18; la Caserma Vigili del Fuoco di Varallo, dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18; il presidio del Coordinamento Provinciale delle Organizzazioni di Volontariato Protezione Civile di Vercelli, dalle 9 alle 12, in via Borasio 6.

«L’esistenza di una rete di protezione civile è essenziale – dice il sindaco Andrea Corsaro – dalla nascita del Dipartimento di Protezione Civile ad oggi, sono stati fatti molti passi in avanti che hanno permesso di costruire un sistema che funziona e che ha fatto dell’Italia una nazione all’avanguardia in questo settore».

Ciascuna delle organizzazioni coinvolte - Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Reggimento di Artiglieria terrestre, Ufficio scolastico provinciale, Asl, Servizio 118, Coordinamento provinciale di Protezione civile daranno spazio alle proprie specializzazioni.

In occasione della giornata, inoltre, Provincia e Prefettura hanno sottoscritto un protocollo per l'estensione del sistema T-Alert: «Gli allarmi meteo - spiega Gilardino - verranno condivisi oltre che nei canali istituzionali, anche sulle mail private dei sindaci, e su quelle dei Comuni per creare sempre più il sistema integrato di protezione civile».

Uno spazio a parte viene riservato al mondo del volontariato: nel vercellese un piccolo esercito di 700 persone, pronte a intervenire sul territorio e anche nelle emergenze italiane e internazionali.