Comi: «Ora pensiamo al Vicenza»

Sconfitta pesante in termini di punteggio ma indolore, per la Pro, l'1-5 di Coppa contro la Juve Next Gen. Mister Andrea Dossena sottolinea: "La Coppa non era assolutamente un nostro obiettivo, quindi non do' eccessiva importanza al risultato. C'erano molti giovani al loro esordio e un po' d'emozione si è fatta sentire. Volevo che la squadra disputasse una buona partita e avere risposte dai ragazzi più giovani e, sostanzialmente, le ho avute".

Il match con la JUve Nf è servito anche per mettere un po' di benzina nel motore di qualche giocatore reduce da un infortunio: "Sapevo che avrei dato a Mustacchio e Petrella una trentina di minuti e valutare una loro risposta sotto la tenuta fisica. Li ho visti bene, in particolare Mustacchio che ha avuto un problema un po' più lungo: l'ho trovato tonico e brillante". Salutata senza troppi rimpianti la Coppa, l'attenzione dei bianchi è ora rivolta al posticipo di lunedì sera al Piola contro il Vicenza: "Avevamo lavorato con due gruppi: uno per la sfida con la Juve, l'altra in vista proprio del Vicenza. Domani ci sarà un lavoro di "scarico" per chi ha giocato, poi da venerdì assieme a tutto il gruppo lavoreremo per la sfida contro il Vicenza. Un match difficile nel quale cercheremo di vendere cara la pelle e mettere in difficoltà una squadra attrezzata come il Vicenza".