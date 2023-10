Giù il capannone dismesso, proseguono i lavori per il parcheggio di via Birago - foto e video

Sono passi alla fase di demolizione del vecchio stabile per la lavorazione della lolla i lavori di costruzione del parcheggio di Birago. L'intervento, inserito nel quadro del potenziamento delle aree di sosta per i pendolari, consentirà di raddoppiare la capienza dell'attuale parcheggi di via Derossi, recuperando anche una zona abbandonata posta oltre il quarto binario della ferrovia.

I lavori sull'area, dalla quale si accederà alla stazione attraverso il sottopasso che conduce direttamente ai binari, sono stati assegnati a maggio alla ditta Escavazioni Fratelli Bazzano di Cossato.

Dopo una prima fase di pulizia dell'area e di bonifica da alcuni manufatti di amianto, nella giornata di mercoledì hanno preso il via i lavori di demolizione del vecchio stabile dismesso, che anni fa era anche diventato un ricettacolo di immondizia di vario genere. Una volta spianata tutta l'area e rimosse le macerie la ditta passerà alla fase di allestimento del piazzale con la posa dei sottoservizi e dell'illuminazione.

A intervento ultimato, prevedibilmente entro la prossima primavera, la zona di via De Rossi-via Birago metterà a disposizione 300 posti auto, completando la creazione di parcheggi di interscambio tra gomma e ferrovia, particolarmente utilizzati dai pendolari e particolarmente utili per liberare altri spazi più funzionali per chi, invece che in stazione, deve recarsi in centro città.