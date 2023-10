Panissa "superstar" nella sfida alla Fiera del Riso di Isola della Scala

La Fiera del Riso di Isola della Scala, Verona, ospita la Provincia di Vercelli e la Strada del Riso Vercellese di Qualità in una serata dedicata al riso della tradizione. Una sfida tra risi declinati in ricette tradizionali del territorio Veronese, Mantovano e Vercellese.

E' una vetrina d'eccellenza, con circa 500 mila presenze in un mese, la Fiera del Riso di Isola della Scala, la più grande kermesse nazionale dedicata al riso, giunta alla sua 55° edizione: nata per promuovere l’IGP Nano Vialone Veronese e il tipico risotto all’Isolana, ha volto lo sguardo ad altri risi nazionali, dal Carnaroli ai risi neri e rossi, e a preparazioni internazionali, grazie all’avvento di chef da tutto il mondo.

Grazie alla collaborazione nata con la Strada del Riso Veronese, la Fiera ha ospitato la delegazione vercellese: il presidente delle Provincia di Vercelli Davide Gilardino e il presidente della Strada del Riso Vercellese Massimo Biloni, entrambi con il proprio staff. Presenti anche Paolo Carrà, presidente Ente Nazionale Risi, e Lucio Parente, Prefetto di Vercelli. La delegazione vercellese è stata ospitata per promuovere il riso del proprio territorio e la ricetta tipica della tradizione locale, la panissa, preparata per l’occasione da Bruna Valdano dell’azienda agricola Scagliotti con riso Carnaroli Classico delle Grange e fagioli di Saluggia.

Per la Strada del riso e risotti Mantovani è stato preparato il riso alla Mantovana De.Co., che viene bollito in acqua e condito con il tastasal o pisto, preparato con un impasto di carne fresca di maiale macinata, salata ed insaporita con abbondante pepe nero grosso frantumato. Per la Strada del riso Veronese invece hanno scelto il riso con i saltarei, gamberetti di fiume fritti: questo caso il riso è cotto nell’acqua per assorbimento completo, quindi condito con l’olio di frittura e un brodo vegetale.

«Il riso è un simbolo del nostro territorio, un’identità gastronomica ed economica che ci rende riconoscibili ovunque- ha detto Gilardino - Fonte di sostentamento, di storia e tradizione. Accrescerne il valore e la rappresentatività è uno degli obiettivi dell’amministrazione che rappresento e, anche a seguito di questa esperienza, l’auspicio è avviare una collaborazione proficua con le Province di Verona e Mantova, unite da un denominatore comune. Dobbiamo pensare ad allargare gli orizzonti, ponendo al centro il vercellese senza cadere nella trappola dell’eccessivo campanilismo e per questo credo che il lavoro sinergico sia la soluzione più efficace».

Massimo Biloni, presidente della Strada del Riso Vercellese di Qualità, ha ricordato le origini della panissa: «La “panizza”, dal nome latino del miglio, panicum, lascia intendere che i piatti della tradizione popolare fossero più simili alle minestre che ai risotti, quando dalla trasformazione artigianale si ottenevano chicchi mezzi rotti, con bassa tenuta di cottura. Oltre all’industrializzazione delle riserie, anche l’evoluzione dei risi nel ‘900 ha contribuito ad affinare le ricette verso preparazioni più asciutte. Basti pensare alla scoperta degli incroci nel 1925 alla Stazione Sperimentale di Risicoltura di Vercelli e al conseguente miglioramento genetico, che ha portato chicchi piccoli, come l’Originario, a divenire sempre più grandi, quindi ideali per preparazioni sempre più asciutte, come il risotto e la panissa come la conosciamo oggi. Il Vialone Nano, in particolare, è il primo riso nato da incroci nel 1937, da Nano per Vialone, da cui la denominazione Nano Vialone Veronese, l’IGP che ha diffuso in Italia e nel mondo la promozione di quello che resta uno dei migliori risi da risotto».

Un appuntamento quello della Strada del Riso Vercellese e della Provincia di Vercelli che vuole essere il primo passo verso una collaborazione proficua e costante per promuovere il riso italiano.