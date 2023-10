Distretto del Commercio, in funzione il totem multimediale

Entra in funzione oggi, lunedì 2 ottobre, il totem multimediale di in via Vittorio Veneto angolo corso Libertà, destinato a fornire informazioni sulla vita cittadine, le iniziative in progeramma, i lavori in corso e le iniziative organizzate dalle associazioni di categoria del settore commercio. E' un ulteriore capitolo delle iniziative legate al Distretto Urbano del Commercio, che nei mesi scorsi aveva investito sulla città quasi 500 mila euro.

«Il progetto del Distretto, che ha ricevuto riconoscimenti e fondi, già dal 2021, è un fiore all’occhiello per le attività commerciali cittadine – dice il sindaco Andrea Corsaro – un modello innovativo che promuove azioni a favore dello sviluppo di una rete di attività che, grazie ad un lavoro in sinergia, si spende per il rilancio del territorio».

Il progetto del Distretto Urbano, seguito passo passo dall’assessore Domenico Sabatino fin dal suo inizio nel 2021, ha ricevuto lo stemma dall’assessore regionale Vittoria Poggio, nel corso di un incontro a Palazzo Madama. Lo scorso anno è stata inaugurata in piazza Roma la scritta #Vercelli e sono stati poi distribuiti i modellini che la riproducono agli esercizi commerciali che hanno aderito al progetto, i fondi sono stati poi assegnati con un bando pubblico, nei mesi scorsi.