Corso Avogadro, ditte al lavoro per la nuova viabilità - video

Consegnato il cantiere, spianata e ripulita l'area, entra nel vivo il cantiere per la realizzazione del nuovo corso Avogadro di Quaregna.

Nella giornata di lunedì i mezzi delle ditte Fratelli Sogno di Greggio e Muzio di Casale che, in associazione temporanea di impresa, hanno ottenuto l'appalto dell'intervento hanno avviato la fase operativa della trasformazione dello sterrato, creatosi dopo l'abbattimento del cavalcaferrovia e delle relative rampe, nel nuovo collegamento viario tra l'Aravecchia e la rotonda di via Trino.

Le opere hanno un valore di circa 2 milioni e mezzo di euro: l'attraversamento della ferrovia avverrà con un passaggio a raso, realizzato con le placche stradali richieste da Rfi per la salvaguardia dei binari; per raggiungere la quota delle rotaie, la strada seguirà un andamento di leggera salita fino ai binari per poi scendere e riallacciarsi da un lato alla rotonda e dall'altro a corso alberato.

«L'obiettivo è riaprire al più presto la viabilità della zona», ha detto venerdì il sindaco Andrea Corsaro, nel consueto aggiornamento settimanale sull'attività amministrativa. Secondo le previsioni il taglio del nastro è previsto entro la primavera 2024.

Sul tema del nuovo corso Avogadro, intanto, nel corso del recente Consiglio comunale si è consumato l'ennesimo botta e risposta polemico tra la maggioranza e il consigliere del Pd Michele Cressano: secondo l'esponente della minoranza l'attuale giunta lascerà sulle spalle dei prossimi amministratori il rischio di dover procedere alla ricostruzione del cavalcaferrovia nel caso in cui Rfi dovesse riattivare la linea Vercelli-Casale. «Una cambiale da almeno 4 milioni di euro che peserà sul futuro di Vercelli e che non è nemmeno stata discussa con i consiglieri comunali», ha attaccato l'esponente del Pd. Un'ipotesi che la maggioranza ha invece sempre negato, assicurando l'impegno a mettere l'amministrazione nelle condizioni di trattare la creazione di un passaggio a livello.