Nuovo corso Avogadro, al via i lavori - FOTO E VIDEO

Partono i lavori per la realizzazione del nuovo corso Avogadro di Quaregna.

Dopo che la procedura di aggiudicazione era diventata definitiva a inizio settembre, nel pomeriggio di lunedì è stata effettuata la consegna del cantiere alla ditta Fratelli Sogno di Greggio che lavorerà in associazione temporanea di impresa con la ditta Muzio di Casale Monferrato per la ricucitura del collegamento tra il rione Aravecchia e via Trino. Un collegamento sospeso dal dicembre 2020 per la chiusura del cavalcaferrovia, oggi demolito.

Le opere, che hanno un valore di circa 2 milioni e mezzo di euro, procederanno in contemporanea sia sul lato Aravecchia che sul fronte di via Trino: l'attraversamento della ferrovia avverrà con un passaggio a raso, realizzato con le placche stradali richieste da Rfi per la salvaguardia dei binari; per raggiungere la quota delle rotaie, la strada seguirà un andamento di leggera salita fino ai binari per poi scendere e riallacciarsi da un lato alla rotonda e dall'altro a corso alberato.

Verranno messi a dimora circa nuovi 400 alberi (liquidambar nell'area centrale e piante fiorite sui lati) e realizzate quota diverse per la sicurezza di pedoni e ciclisti: «Tutta la ciclabile di corso Avogadro verrà rivista grazie a un investimento di 700mila euro ottenuto con il Pnrr», ha spiegato il vicesindaco Massimo Simion, presente insieme al consigliere Francesco Iacoi, presidente della commissione Lavori Pubblici.

Sul fronte tecnico, ci saranno lavori di collegamento con la rete fognaria per lo smaltimento delle acque meteoriche e di realizzazione di una nuova illuminazione. Otto mesi circa, meteo permettendo, i tempi di realizzazione dell'opera.

«Sulla chiusura e l'abbattimento del cavalcaferrovia - ha detto il sindaco Andrea Corsaro - sono state fatte polemiche immotivate. Quando, nel 2020, abbiamo ricevuto la relazione tecnica che metteva nero su bianco le condizioni disastrose del viadotto, abbiamo dovuto agire di conseguenza a tutela della sicurezza dei cittadini. Non era un intervento preventivato, ma siamo riusciti a trovare i fondi e ora siamo vicini a poter restituire al quartiere la viabilità che merita».

Da parte del sindaco anche un chiarimento sulla questione legata a un'eventuale riattivazione delle linea ferroviaria sospesa Vercelli - Casale: «Il Comune si è messo nelle condizioni di poter trattare con Rfi - ha detto -. Qualora ci fosse la previsione di riattivare la linea si dovrà gestire l'attraversamento con un passaggio a livello».

Intanto il rifacimento di corso Avogadro sta anche rappresentando un incentivo per il rilancio commerciale della zona: dopo l'apertura del supermercato nel piazzale poco lontano dalla chiesa di San Pietro dell'Aravecchia, sono attese imminenti novità anche per l'ex Conad. I lavori, all'interno del centro commerciale chiuso da anni, sono già in corso: sbarcherà un nuovo supermercato che avrà l'ingresso sul lato di corso Avogadro.