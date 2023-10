La parola a Dossena e Maggio

La Pro Vercelli cala il poker contro il Fiorenzuola e torna al successo dopo l'esordio con il Lumezzane. Mister Mister Dossena commenta il successo: "Volevamo dare una risposta dopo alcuni match non coronati dal risultato che volevamo. Una prestazione che, in qualche modo, ha spazzato via le voci sul poco impegno della squadra. Posso garantire, e con il Fiorenzuola si è visto, che la mia squadra dà e darà sempre il massimo. Poi, com'è successo oggi, potremo vincere con un punteggio rotondo, con altre squadre, come contro Triestina e Atalanta Under 23, tra l'altro squadre con le quali non è facile strappare punti, potremo andare in difficoltà anche se, per me, la prestazione c'è stata. Stavolta ci siamo portati a casa con gli interessi quanto avremmo meritato in precedenza. Ripartiamo da qualcosa di buono". La prossima si presenta come un'altra settimana calda con il match infrasettimanale di Coppa Italia: "Visti gli infortuni numerosi, credo che contro la Juve Next Gen schiererò i ragazzi che hanno avuto meno minutaggio, per arrivare preparati alla sfida di lunedì sera contro il Vicenza".

Matteo Maggio con la doppietta e la sua prestazione è stato l'Mvp contro il Fiorenzuola: "Non era una partita semplice, bravi noi ad averlo messo in campo quando avevamo studiato negli allenamenti settimanali. Il Fiorenzuola, nonostante il risultato, si è dimostrato avversario tosto e, per superarlo, abbiamo dovuto dare il massimo per conquistare i tre punti che erano il nostro obiettivo. Adesso ci attendono due partite casalinghe in Coppa Italia nel posticipo contro il Vicenza in campionato. Sarà importante lavorare con intensità, nonostante gli impegni ravvicinati, perché si tratta di due gare importanti contro avversari, veramente forti. Saranno sfide dure, ma preparandole bene, potremo toglierci delle belle soddisfazioni com'è avvenuto contro il Fiorenzuola".