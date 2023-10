E' il giorno del Corteo storico, attesi gruppi da tutto il Nord

Puntuale con l’inizio dell’autunno, ecco l’appuntamento con personaggi, gruppi in costume, maschere rionali e figuranti provenienti da tutto il Nord Italia per il tradizionale Corteo storico promosso dal Comitato Manifestazioni Vercellesi. Si ritroveranno anche quest’anno a Vercelli, in piazza Paietta, domenica 1 ottobre, per la XXIII edizione di questo evento organizzato in collaborazione con il Comune di Vercelli e il Centro coordinamento maschere italiane, evento che dallo scorso anno ha assunto una nuova denominazione: Corteo storico folkloristico multiepoca.

Il percorso del corteo, alla testa del quale ci saranno Bicciolano e Bela Majin storici, Leandro Falletti e Adriana Pavan, è quello ormai consueto: partenza da piazza Paietta alle 15, quindi sfilata in corso Libertà, svolta in via Foa che sarà percorsa in tutta la sua lunghezza, svolta in via Gioberti e conclusione in piazza Cavour, dove avranno luogo la presentazione e la premiazione dei gruppi e dei figuranti che hanno partecipato alla manifestazione. Al termine sarà distribuita ai presenti la panissa, piatto tipico vercellese, ad iniziativa dell’associazione Maschere per sempre.

La giornata si aprirà con la convocazione al salone Dugentesco di via Galileo Ferraris dell’assemblea nazionale del Centro Coordinamento Maschere Italiane, alle ore 10, evento riservato agli associati al quale presenzieranno anche le autorità locali che porteranno ai presenti il saluto della città.