Pro Vercelli "rattoppata": ecco la formazione contro il Fiorenzuola

Priva degli infortunati Louati, Sarzi Puttini e Haoudi, dello squalificato Spavone (più Comi, Petrella e Mustacchio che non sono al meglio) la Pro Vercelli di Dossena scende in campo contro il Fiorenzuola con due varianti rispetto alla gara contro l'Atalanta U23: Rodio al posto di Sarzi Puttini ed Emmanuello (che non sta attraversando un periodo di forma) al posto di Contaldo.



Formazione.

Sassi; Iezzi, Parodi, Caimigliano, Rodio; Iotti, Santoro, Emmanuello; Condella, Nepi, Maggio.