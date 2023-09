Via Olcenengo, partono i lavori nell'area sportiva

I lavori erano stati presentati la scorsa primavera, insieme ai progettisti e alla ditta Madef di Caresanablot che realizzerà la riqualificazione dell'area. In questi giorni, ultimato l'iter burocratico, si è aperto il cantiere per la realizzazione del polo sportivo di via Olcenengo dedicato agli sport outdoor.

Nella spianata su cui si affaccia lo skate park, saranno realizzati spogliatoi e servizi igienici e portata l'acqua potabile, la cui assenza era stata una delle principali lacune lamentate dai molti appassionati che frequentano la struttura. Inoltre verranno realizzati un campo per il padel, uno per il basket e uno da volley all'aperto, oltre a un polo sportivo utilizzabile per gli sport rotellistici.

«L'intervento - spiega Massimo Simion, vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici - è stato finanziato attraverso uno dei cluster del Pnrr e ci consente di potenziare l'offerta di impianti sportivi e luoghi di aggregazione giovanile».

Gli interventi dureranno complessivamente circa un anno.