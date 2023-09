Pro Vercelli, le pagelle (gara in trasferta contro l'Atalanta U23)

SASSI: 5

Non ha saputo leggere la punizione di Mallamo. Certo, la sfera è rimbalzata, prima, ma un portiere con la P maiuscola (e lui dovrebbe esserlo) avrebbe dovuto prevedere la traiettoria.

IEZZI: 6

Ha fatto il possibile e, nella ripresa, ha spinto parecchio in fascia.

PARODI: 5,5

Un po’ in difficoltà.

CAMIGLIANO: 6-

Ha fatto il possibile, con alcune chiusure di mestiere.

SARZI PUTTINI: 5,5

Piuttosto anonimo.

IOTTI: 5

Era stato forse il migliore nelle prime giornate. Oggi non si è visto.

SANTORO: 6

Assente anche lui nei primi minuti, poi gioca una buona gara, con alcune aperture niente male.

CONTALDO: 5,5

Non ha giocato male, ma ha patito (supponiamo) il clima generale. Da rivedere.

CONDELLO: 6-

Quando ha la palla sui piedi perlomeno ci prova.

NEPI: 6-

Ha fatto il possibile, stretto nelle maglie delle difesa atalantina.

MAGGIO: 7

Il migliore per tutto. Per le giocate e, soprattutto, per la personalità.

EMMANUELLO: 6

Con lui si è visto un centrocampo più vivace.

RODIO: 6-

Qualche buono spunti in fascia.

NIANG: 5,5

Esordio con tanta voglia di fare. Pure lui, da rivedere.

COMI: 6

Lotta, non è al meglio, ma poteva poco, quando è entrato la partita era già segnata.

DOSSENA: 5,5

Prima insufficienza per il mister della Pro Vercelli. Un tecnico deve riuscire a entrare nelle testa dei suoi giocatori. Nel primo tempo (che ha condizionato tutto) questo non è avvenuto.

Buona la risposta nella ripresa, ma non è bastato.

Le attenuanti comunque le ha. La squadra di Modesto ha elementi da categoria superiore, lui, invece, aveva l’infermeria piena...