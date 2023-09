Nuovo parquet al Pala Pregnolato: cantiere alle battute finali

Conto alla rovescia per il ritorno al Pala Pregnolato: il restyling del tempio degli sport rotellistici prosegue celermente e, dopo la posa dei seggiolini, questa settimana è stata la volta della posa del nuovo fondo.

Pattinatori e squadre di Hockey vercellesi torneranno a pattinare su un rinnovato fondo in parquet, andato a sostituire la vecchia pavimentazione in marmiglia sulla quale si sono disputate gare e allenamenti per decenni.

A tenere il diario dello stato di avanzamenti dei lavori è il vice sindaco Massimo Simion: iniziati a fine stagione, i lavori del Pregnolato sembrano destinati a chiudersi entro i tempi previsti, ovvero la prima metà di ottobre. Nel giro di qualche settimana, dunque, le società potranno tornare a casa e anche il pubblico avrà la possibilità di seguire le partite di Hockey Vercelli e Amatori dagli spalti rinnovati. Un intervento, era stato spiegato in sede di avvio del cantiere, necessario per adeguare il Pregnolato alle norme di sicurezza e alle caratteristiche richieste per ospitare competizioni internazionali. Oltre a impianti, porte di sicurezza e biglietterie, sono state create anche la nuova area stampa per le riprese di partite ed eventi, la tribuna d'onore e sull'esterno, verrà realizzata un'area di allenamento.