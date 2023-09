Primi 45 minuti: tutto bene, manca il gol

Pro Vercelli-Pro Sesto

Marcatori

Primo tempo

Assoluto dominio della Pro Vercelli nei primi 45 primi, la cronaca.

Dopo 50 secondi, neanche, Iotti a Condello, tiro cross inutile, perché Condello avrebbe dovuto tirare.

Giro palla difensivo, palla a Santoro che sventaglia per Condello: palla indietro per Haoudi, ma la conclusione è deviata in angolo. Bell’azione, comunque. All’8’.

Fiumanò sorprende tutti con un (bel) lancio rasoterra per Condello, cross bass, respinto dalla difesa ospite.

Cross di Iezzi, testa di Maggio, Del Frate salva in angolo.

Siamo alla mezz’ora. Bene la Pro, manca solo il gol.

A 4 dal termine, Condello a Maggio: bella la conclusione, ma debole, para facile Del Frate.

Secondo tempo

Formazioni

PRO VERCELLI (4-3-3): Sassi; Iezzi, Fiumanò, Camigliano, Sarzi Puttini; Iotti, Santoro, Haoudi; Condello, Nepi, Maggio. A disp. Rizzo, Parodi, Carosso, Rodio, Comi, Gheza, Seck, Contaldo, Forte, Spavone, Rutigliano, Niang, Pesce, Sibilio All. Dossena.

PRO SESTO (4-4-2): Del Frate; Maurizii, Giorgeschi, Toninelli; Mapelli, Marianucci, Gattoni, Sala, Barranca; Bussaglia; Arras. A disp. Formosa, Botti, Santarpia, Basili, Petrelli, Petrungaro, D’Alessio, Ferro, Marchisano, Sereni, Iotti, Florio. All. Parravicini.



Arbitro: Burlando di Genova

Ammoniti: Mapelli della Pro Sesto;