Pro Vercelli in campo contro la Pro Sesto.

Le scelte di Dossena.

In difesa torna Fiumanò (per Parodi) e dal primo minuto gioca per la prima volta Sarzi Puttini (terzino sinistro al posto di Rodio).

A centrocampo, Santoro play, con Iotti e Hauodi mezzeali.

Al centro dell’attacco Nepi, con Condello e Maggio sugli esterni.

Formazione.

Sassi

Iezzi, Fiumanò, Camigliano, Sarzi Puttini

Iotti, Santoro, Haoudi

Condello, Nepi, Maggio